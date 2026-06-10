"Kurallara uyacaksınız" deyip Suriyeli esnafın işletmesini mühürledi

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe genelinde gerçekleştirdiği habersiz denetimlerde kuralsızlığa geçit vermedi. Ruhsatsız ve son derece hijyensiz koşullarda açıkta tatlı satan Suriyeli bir esnafın dükkanına baskın yapan Başkan Bahadır, işletmeyi anında mühürletirken; "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına uygulanan kurallar sizin için de geçerli, kaidelere uyacaksınız" diyerek sert tepki gösterdi.

TEZGAHLAR PİSLİK İÇİNDE, RUHSAT YOK!

Bahçelievler genelinde denetim standartlarını sıkılaştıran Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, saha incelemeleri sırasında şüpheli gördüğü bir tatlıcı dükkanına girdi. İçerideki tezgahların üzerinde üstü açık, hijyen kurallarına tamamen aykırı şekilde satılan tatlıları ve reyonları bizzat inceleyen Bahadır, gördüğü manzara karşısında adeta küplere bindi. İş yeri sahibine yönelerek, "Selamünaleyküm... Ne bunlar böyle? Tatlı... Ama açık satıyorsun. Sen tatlıcı mısın? Sen nerelisin?" sorularını yönelten Başkan Bahadır, esnaftan "Suriye" yanıtını aldı. Duruma hemen müdahale eden Bahadır, "Ruhsatını ver bakayım" diyerek resmi evrakları talep etti.

MUHASEBECİYE TELEFONDA GÖZDAĞI

Suriyeli işletmecinin ruhsat ibraz edemeyip "Muhasebeyle geldim" diyerek mazeret üretmesi üzerine Başkan Bahadır, işletmenin muhasebecisini telefonla arattı. Telefonu eline alarak usulsüzlüklere göz yuman muhasebeciye sert çıkan Bahadır, şu ifadeleri kullandı: "Mükellefinize geldim, şimdi oradan sizi arıyorum. Burası çok pis, çok karışık, ruhsatı yok. Bunları açtırıyorsunuz, vergi dairesine gönderiyorsunuz. Neden belediyeye gönderip ruhsat almasını söylemiyorsunuz? Şimdi burayı mühürleyeceğiz. Bunları kapattığım gibi size de işlem yapacağım. Adam baklava satıyor açıkta, onu satıyor bunu satıyor. Olur mu ya?"

"HERKES EŞİTTİR, İMTİYAZ YOK!"

Telefon görüşmesinin ardından dükkan sahibine dönen Hakan Bahadır, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kimseye ayrıcalık tanınmayacağının ve yasaların herkes için eşit olduğunun altını çizdi. Net ve tavizsiz bir tonla konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü: "Kurallara uyacaksın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... Onlardan istediğimi senden de isteyeceğim, böyle bir şey yok. Burayı kapatacağız, mühürleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaidelerine uyacaksınız bak!"

KAPISINA MÜHÜR VURULDU

Başkan Dr. Hakan Bahadır’ın net talimatının ardından, dükkanda bulunan müşteriler ve çalışanlar dışarı çıkarıldı. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatsız ve hijyen yoksunu dükkanı resmi olarak mühürleyerek faaliyetten men etti.