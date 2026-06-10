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Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 3,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 3,5 saate düşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı. T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projeleriyle darboğazlar ortadan kaldırılacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- İstanbul yüksek hızlı tren (YHT) hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek" ifadesini kullandı.

Ankara-İstanbul YHT hattı kapsamında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan üç kritik kesim bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022'de hizmete açıldığını belirterek, "Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız" dedi.

'250 KİLOMETRE SAAT HIZDA HAT BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK'

T26 Tüneli ile Ankara-İstanbul YHT hattının Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde 250 kilometre saat işletme hızına uygun hat bütünlüğünü sağlayacaklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut durumda hızlı trenlerimizin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığı kesimi 8 kilometrelik T26 Tüneli ile baypas ediyoruz. Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresi T26 sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren buluşmalarında yaşanan gecikmeleri azaltacak, yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarını da kaldıracağız. Toplam 5 bin 587 metrelik tünelin altyapı çalışmalarını tamamladık. Üst yapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarına devam ediyoruz."

Doğançay Ripajı-2 projesinin de Ankara-İstanbul YHT hattındaki en kritik kesimlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında toplam 7 bin 544 metre uzunluğunda tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre uzunluğunda viyadük imalatı gerçekleştirildiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, "Doğançay Ripajı-2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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