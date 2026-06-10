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Ücret nedeniyle tartıştığı terzinin kızını dabetti; olay kamerada

Ücret nedeniyle tartıştığı terzinin kızını dabetti; olay kamerada
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Bolu'da pantolon paçasını yaptıran bir kadın, 250 TL ücreti 100 TL vermek isteyince çıkan tartışmada terzinin kızını darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'da pantolon paçasını yaptıran kadın, ücret konusunda tartıştığı terzinin kızını darbetti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'ndeki bir terzide meydana geldi. Pantolonunun paçasını yaptırmak için terziye bırakan kadın, daha sonra yanındaki küçük yaştaki çocuğuyla birlikte kıyafetini almaya gitti. İş yerinde kasada bulunan terzinin kızı, yapılan işlem karşılığında 250 TL ücret talep etti. Kadının 100 TL vermesi üzerine kasadaki kız, annesinin iş yerinde olmadığını, ücret konusunu geldiğinde kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile terzinin kızı arasında tartışma çıktı. Müşteri kadın, kasanın arkasından pantolonunu almak isterken kendisine engel olmaya çalışan kızı iterek tokat attı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi, kızına saldırdığını öne sürdüğü müşteriden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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