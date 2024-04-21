Üye Girişi
Haberler

Prag 6 Bölgesi'nde Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa edilecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle Prag 6 Bölgesi'nde Ermeni lobisi ve bazı Türkiye karşıtı yapıların engelleme çabalarına rağmen 'Çek-Türk İşbirliği Parkı' inşa edilecek. Park projesi, Türkiye ve Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek ve 6 Haziran 2024'te temelleri atılacak. Proje, Türk-Çek ilişkilerinin ve dostluğunun sembolü olacak ve yaklaşık 30 bin avroya mal olacak.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle Prag 6 Bölgesi'nde Ermeni lobisi ve bazı Türkiye karşıtı yapıların engelleme çabalarına rağmen "Çek-Türk İşbirliği Parkı" inşa edilecek.

Başkentin önemli bölgelerinden Prag 6 Bölgesi Belediyesinden yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle "Çek-Türk İşbirliği Parkı"nın yapılması kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Çekya arasında, bu yıl 100. yıl dönümünü kutladığımız diplomatik ilişkilerin başlangıcı, Çekoslovak Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Sayın Egemen Bağış'ın talebi üzerine, Prag Kent Konseyi Yerel Tarih Komisyonunun değerlendirmesi ve Prag Belediye Meclisinin nihai onayının alınması ile sonuçlandırılan karar süreci neticesinde, Petriny'de (6 Bölgesi) Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış da karara ilişkin yaptığı açıklamada, bağımsız Çekoslovak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 1924 yılından bu yana Türkiye'nin büyükelçilik ve ikametgah binalarının Prag 6 Bölgesi'nde yer aldığını hatırlattı.

Bağış, 1924 yılında Türkiye ve Çekya arasında her ikisi de çok büyük liderler olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Çekoslovak Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Tomas Garrigue Masaryk'in 100 yıldır süren işbirliğini başlattığını belirtti.

"Onların izinden gitmekten ve bu iki büyük millet arasındaki dostane ittifakı güçlendirmeye yönelik miraslarını sürdürmekten onur duyuyoruz." ifadesini kullanan Bağış, "2022 sonunda Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Prag'a teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatıyla Cumhuriyet'imizin kuruluşunun ve Çekler ile diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını hakkıyla idrak edebilmek için birçok proje yaptık. Prag'daki devlet mülkü binamız hakkında yayımladığımız kitap gibi bu park da kalıcı bir eser olarak Türk-Çek ilişkilerinin ve dostluğunun bir sembolü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Bağış, süreç boyunca işbirliği ve dayanışması için Prag 6 Bölge Belediyesinin kardeş şehri Antalya Muratpaşa Belediyesine ve Başkanı Ümit Uysal'a da teşekkür etti.

Prag 6 Bölgesi Belediye Başkanı Jakub Starek de "Prag 6, pek çok ülkenin büyükelçiliklerinin burada yerleşik olması ve büyükelçilerin ikametgahlarının da bu bölgede bulunması ile bilinmektedir. Bu da beraberinde büyük bir sorumluluk getirmekte ve aynı zamanda bölgemizle bu ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunma fırsatı sunmaktadır. Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki karşılıklı işbirliğinin bir yeşil alan projesi şeklinde somutlaştırılacak olmasından memnuniyet duyuyorum." görüşünü paylaştı.

Başta Ermeni lobisi olmak üzere bazı Türkiye karşıtı yapıların engel olma çabalarına rağmen bir yıl önce Bağış'ın girişimlerini başlattığı projenin temelleri, 6 Haziran 2024'te atılacak. Park projesi yaklaşık 30 bin avroya mal olacak.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Egemen Bağış Türkiye Çevre Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title