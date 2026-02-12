Haberler

Meteoroloji'den Ocak Ayı Sıcaklık Analizi: "En Düşük Sıcaklık Erzurum'da, En Yüksek Sıcaklık Yalova'da Ölçüldü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1991-2020 sıcaklık analizine göre Türkiye'de ocak ayı ortalama sıcaklığının 3,6 derece olduğunu ve bu değerin mevsim normallerinin 0,7 derece üzerinde olduğunu belirtti. En düşük sıcaklık Erzurum'da -33,1 derece, en yüksek sıcaklık ise Yalova'da 23,4 derece olarak kaydedildi.

Haber : Hilal ACAR

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ocak ayı 1991- 2020 sıcaklık analizine göre, Türkiye'de ocak ayı ortalama sıcaklığı 3,6 derece ile mevsim normallerinin 0,7 derece üzerinde kaydedildi. Ocak ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 33,1 derece olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 23,4 derece ile Yalova'da tespit edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın MGM verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar, Kahramanmaraş, Antakya, İslahiye, Samandağ, Tunceli, Malatya, Arapgir, Çemişgezek, Palu, Baskil, Ergani, Doğanşehir, Siirt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Çermik, Kahta, Siverek, Viranşehir, Birecik, çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Marmara Bölgesi'nin genelinde, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, Eğirdir, Köyceğiz, Fethiye, Isparta, Kale(Demre), Eskişehir, Cihanbeyli, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa, Düzce, Cide, Ünye, Pazar (Rize) çevrelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

MGM'nin analizine göre, 1991-2020 normalleri ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,9 derece iken, 2026 Ocak ayı 3,6 derece olarak kayıtlara geçti.  Ocak ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 33,1 derece olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 23,4 derece ile Yalova'da tespit edildi.

Ocak ayının sıcaklık analizinin bölgesel dağılımı

MGM'nin verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde, Bilecik ve Şile çevrelerinde sıcaklık mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Marmara Bölgesi'nde ocak ayı sıcaklık normali 5,2 derece iken, ocak ayında 7,8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 23,4 derece olarak Yalova'da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde, Kütahya, Akhisar, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla, Marmaris, Tavşanlı, Simav, Gediz, Güney, Nazilli çevrelerinde sıcaklık mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bölgenin ocak ayı sıcaklık normali 6,3 derece iken, 2026 Ocak ayında 8,3 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,9 derece olarak Kütahya'da, en yüksek sıcaklık ise 22,5 derece olarak Salihli'de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde, Kahramanmaraş, Antakya, İslahiye, Samandağ çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin altında; Isparta, Fethiye, Eğirdir, Köyceğiz, Kale-Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin ocak ayı ortalama sıcaklık normali 7,5 derece iken, 2026 Ocak ayında 7,7 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 27,8 derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 22,2 derece ile Fethiye'de tespit edildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde, Eskişehir ve Cihanbeyli çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin ocak ayı ortalama sıcaklığı sıfırın altında 0,6 derece iken, 2026 Oralık ayı 0,6 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 29,3 derece olarak Zara'da en yüksek sıcaklık ise 18,8 derece olarak Ereğli'de tespit edildi.

Sıcaklık Karadeniz Bölgesi'nde, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Hopa, Düzce, Cide, Ünye, Pazar (Rize) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin ocak ayı sıcaklık normali 3 derece iken, 2026 Ocak ayı 4,2 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında -21,1 derece olarak İspir'de, en yüksek sıcaklık ise 23,3 derece ile Trabzon'da kayda geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Tunceli, Malatya, Arapgir, Çemişgezek, Palu, Baskil, Ergani, Doğanşehir çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin ocak ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 4,3 derece iken 2026 Ocak ayında sıfırın altında 5,2 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 33,1 derece olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 11,2 derece ile Elbistan'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Mardin, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar, Akçakale çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin ocak ayı ortalama sıcaklık normali 4,6 derece iken 2026 Ocak ayında 2,7 derece olarak tespit edildi. Bölgede ki en düşük sıcaklık sıfırın altında 17,6 derece olarak Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 16,6 derece ile Cizre'de yaşandı.

Ocak ayında Florya'da uzun yıllar ocak ayı maksimum sıcaklık ortalaması olan 20,5 derecenin 0,1 derece üzerine çıkarak 20,6 derece ile en yüksek sıcaklık kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

Kulisler kaynıyor! Kripto borsalarında alarm
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

Kulisler kaynıyor! Kripto borsalarında alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç