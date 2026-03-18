ANKARA'da 8 Aralık 2022'de kurulan Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda, 40 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 8 Aralık 2022'de 'Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi' açıldı. Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda, öğrenciler çevre dostu uygulamalar konusunda bilinçlendirilirken; atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi uygulamalı olarak anlatılıyor. Öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanan eğitimlerde oyunlar, sergi alanı gezileri ve kompost çalışmaları ile çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Okulu bugüne kadar 2,5 milyon kişi ziyaret ederken, 40 bin öğrenciye de çevre eğitimi verildi.

'BİRE BİR EĞİTİM VERDİK'

Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi Sorumlusu Neslihan Akça, merkezin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Amacımız; öğrencilere geri dönüşüm, temizlik ve sıfır atık konusunda gerekli bilgiyi vererek bilinç oluşturmak. Çevreye duyarlı bir toplum yetiştirmede, en büyük etkenin çocuklar olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle eğitimlerimize öncelikle çocuklardan başlıyoruz. Merkezimiz kurulduğu günden bu yana 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bu süreçte yaklaşık 40 bin öğrenciye bire bir eğitim verdik. Ana sınıfından üniversiteye kadar tüm yaş gruplarına yönelik eğitimlerimiz bulunuyor. Yaş gruplarına göre atölye etkinlikleri düzenliyoruz. Özellikle ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.

'GERİ DÖNÜŞÜMDEN ÜRÜNLER YAPIYORUZ'

Merkezde öğrencilerin önce sergi alanını gezdiğini ardından kompost alanında uygulamalı eğitim aldığını anlatan Akça, "Burada makinelerimizle kompost üretiminin nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Meyve ve sebze atıklarının aslında çöp olmadığını, doğru şekilde kullanıldığında toprağa verim kazandırdığını anlatıyoruz. Öğrencileri kendi okullarında ve evlerinde de bu uygulamaları yapmaları için teşvik ediyoruz. Çoğu okulumuz da zaten bu konuda bilgilenipi okullarında ve okul bahçelerinde genelde yapıyorlar ve bizler çok mutlu oluyoruz. Atölye çalışmalarında geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli ürünler yapıyoruz. Geri dönüşümden fotoğraf makineleri gibi ürünler yapıyor, boyama etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Onlara çevre kahramanı olduklarını ve öğrendiklerini aileleriyle paylaşmaları gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Akça, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin çevre ve eğitim çalışmalarına büyük destek verdiğini belirterek, merkez dışında da okullar, kadın eğitim kültür merkezleri ve gençlik merkezlerinde çevre eğitimleri vermeye devam ettiklerini söyledi.

