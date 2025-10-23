Haberler

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Üniversitesi'nde Gençlerle Buluştu

Güncelleme:
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da 'Türkiye Yüzyılında Ülkemizin Uzay Araştırmaları Vizyonu' etkinliğinde gençlere uzay misyonunu anlattı. Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarını ve bu süreçte yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'da öğrencilerle bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi A Blok Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Ülkemizin Uzay Araştırmaları Vizyonu" etkinliğinde konuşan Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu ve süreçte yaşadıklarını anlattı.

Yaptığı sunumla tüm süreci aşama aşama gençlere aktaran Gezeravcı, devletin 100 yıllık tarihinde icra etmiş olduğu bu misyonu anlatmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde icra ettiği bu görevi, bir vatandaşının uzaya gidip 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmediğini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti bu görevi, dünya coğrafyasında en zorlu jeopolitik konumlardan birinde yüzlerce yıldır ayakta kalabilmeyi başarabilmiş güçlü bir devlet olarak geleceğinin teminatı saydığı siz evlatlarının hak ettiği mutluluk ve gururu yaşaması, ihtiyaç duyduğu ilhamı alması için icra etti." ifadelerini kullandı.

Kendisinin sembol olduğunu ifade eden Gezeravcı, işin merkezinde gençlerin hikayesi olduğunu belirtti.

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ancak tarihin sınava tabi tutulduğumuz o akışı içerisinde, zaman zaman sahip olduğumuz bu öz zenginlikleri unuttuğumuz dönemler oldu. Ancak bütün sınamalara ve geçmişte maruz kaldığımız badirelere rağmen yakın tarihe odaklanacak olursak, 1985 yılında TÜBİTAK UZAY'ın kurulmasıyla birlikte uzay alanında uydu çalışmaları alanında ciddi bir tecrübe elde etme noktasına geçtik. TÜBİTAK Uzay'ın yurt dışı bileşenlerle başlatmış olduğu çalışmaların neticesinde bu 41 yıllık sürecin içerisinde BİLSAT, RASAT, İMECE, GÖKTÜRK ve nihayet TÜRKSAT uydularının dizayn yapım, üretim ve işletme safhalarında çok ciddi tecrübe seviyesine ulaştık."

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı uzay misyonunun, ülke ve gelecek için son derece anlamlı olduğunu vurguladı.

Aydın, "Sayın Alper Gezeravcı'nın yaptığı bu tarihi yolculuk, milletimizin bilimsel potansiyeline olan inancın güçlü bir göstergesidir. Kendisi, gençlerimize hayal kurmanın, bilime inanmanın ve azimle çalışmanın ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini göstermiştir. Üniversite olarak bizler de bu vizyonu öğrencilerimize aktarmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı'yı üniversitelerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Aydın, "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna yaptığı katkılar için kendisine gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
