Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü, memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki baba ocağında heyecanla takip edildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarına iniş yaptı.

ALPER GEZERAVCI'NIN BABA OCAĞINDA DUYGU DOLU ANLAR

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın inişi, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan baba ocağında heyecanla takip edildi. Gezeravcı'nın inişini televizyondan canlı yayında izleyen yakınları, o anlarda alkış tuttu. Gezeravcı'nın yakınları, Dragon kapsülünün inişi sırasında duygulu anlar yaşadı.