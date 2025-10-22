Türkiye'nin en uzun yaşayan kalp nakillisi

ANTALYA'da 1994 yılında kalp hastası olduğunu bilmeden anne olan Hamide Akman (55), doğumdan kısa süre sonra kalp yetmezliği teşhisiyle yaşam mücadelesine başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 28 yıl önce yapılan kalp nakliyle hayata tutunan ve o günden bu yana yaşamını ikinci kalbiyle sürdüren Hamide Akman, "'Bebeğimi bile göremem' diyordum ama şimdi bebeğimin bebeklerini görüyorum. Bu benim için tarifsiz bir mutluluk" dedi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ömer Bayezid, Hamide Akman'ın Türkiye'nin en uzun süre yaşayan kalp nakillisi olduğunu söyledi.

Hamide Akman, 1994 yılında kalp hastası olduğunu bilmeden hamile kaldı. Kızını dünyaya getirdikten kısa süre sonra halsizlik, bitkinlik ve kilo kaybı yaşamaya başlayan Akman, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından Akman'a kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid'in yönlendirmesiyle kalp nakli listesine alınan Akman, uygun donör beklemeye başladı. 1998 yılının yazında, beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kadının alınan kalbi, Prof. Dr. Bayezid ve ekibi tarafından Hamide Akman'a başarıyla nakledildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakilli hastası olarak 28'inci yılına giren Hamide Akman, o günden bu yana sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Düzenli olarak yıllık kontrollerine gelen Akman, kızını büyütüp üniversiteye göndermenin ve evlendirmesinin ardından bugünlerde torunlarıyla vakit geçiriyor.

'BEBEĞİMİ GÖREMEM DİYORDUM, TORUNLARIMI BİLE GÖRDÜM'

Kalp nakli sürecinden bahseden Hamide Akman, "Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kalp nakli hastasıyım. 28 yıldır başkasının kalbiyle yaşıyorum. Kalp rahatsızlığım varmış. Aslında doğum yapmamam gerekiyordu ama doğumdan sonra kalp yetmezliği gelişti. Uzun bir süre teşhis konulamadı. Daha sonra hocamla tanıştım, teşhis konuldu ve nakil listesine alındım, kısa sürede nakil oldum. Kızım büyüdü, okudu, mezun oldu ve evlendi. Şimdi 2 torunum var ve onlara bakıyorum. 'Bebeğimi bile göremem' diyordum ama şimdi bebeğimin bebeklerini görüyorum. Bu benim için tarifsiz bir mutluluk" dedi.

'ORGANLAR TOPRAK OLMASIN, HAYAT OLSUN'

Yeni nakil olan hastalar için umut olduğunu anlatan Hamide Akman, "Ev hanımıyım, evimin tüm işini yapıyorum. Çamaşırımı, bulaşığımı, temizliğimi kendim yapıyorum. Geziyorum, sosyalleşiyorum. Çok kaliteli, çok güzel bir hayatım var. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Organlar toprak olmasın, hayat olsun, can olsun. Çocuklar anne babasız kalmasın, anne babalar evlatsız kalmasın. Yaşamak çok güzel ama yaşatmak ondan da güzel. Ben kalbimi 24 yaşında bir genç kızdan aldım. Organ bağışı yaşa bakmaz. Donör bulunur, hayat yeniden başlar" diye konuştu.

'UZUN YAŞAMAK KADAR KONFORLU YAŞAMAK DA ÖNEMLİ'

AÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, Hamide Akman'ın Türkiye'nin en uzun yaşayan kalp nakillisi olduğunu belirterek, "Hamide'nin hastalığı 1998 yılında son evreye ilerleyince Sağlık Bakanlığı'na bildirip kalp nakli listesine aldık. Kısa sürede uygun bir kalp bulundu. Ameliyat sonrası son derece kaliteli, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdü. Nakil olduğunda 4 yaşında bir kızı vardı. Kızını büyüttü, okuttu, mezun etti, evlendirdi. Torunlarıyla birlikte gayet mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Uzun yaşamak kadar konforlu yaşamak da çok önemli. Hamide bunu başarmış bir hasta" diye konuştu.

'AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILAN İLK KALP NAKLİYDİ'

1998 yılında ilk kalp nakli sürecinde tedirginlikler yaşandığını belirten Prof. Dr. Bayezid, "Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan ilk kalp nakliydi. O dönemde doğal olarak bazı endişeler vardı, ancak başka bir tedavi seçeneği kalmamıştı. Hamide çok uyumlu, düzenli kontrole gelen, söylediğimiz her şeye dikkat eden bir hasta oldu. Artık ailemizin bir parçası gibi. Takip süreci boyunca son derece disiplinli davrandı. Türkiye genelinde şu anda 1540 hasta kalp bekliyor. Bunların 370'i, yaklaşık dörtte biri, Akdeniz Üniversitesi'nin bekleme listesinde. Bu da ülke genelindeki önemli merkezlerden biri olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

7 BİNİN ÜZERİNDE ORGAN NAKLİ YAPMIŞ BİR MERKEZ

AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, "1998 yılında yapılan bir nakilden bahsediyoruz. Prof. Dr. Ömer Bayezid önderliğinde, yıllardır bu nakilleri başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hastalarımızı operasyon öncesinde titizlikle hazırlayan, sonrasında da düzenli olarak takip eden güçlü bir ekibimiz var. Çünkü burası, 7 binin üzerinde organ nakli yapmış bir merkez. Avrupa'nın da en fazla organ nakli gerçekleştiren merkezlerinden biriyiz. Yılbaşından bu yana sadece 13 kalp nakli yaptık. Bu sayı küçük gibi görünse de 13 hastaya umut olmak, onlara yeni bir yaşam kazandırmak bizim için çok büyük bir başarı" dedi.

AKCİĞER NAKLİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Prof. Dr. Ömer Özkan, akciğer nakli ruhsatının alındığını da şu sözlerle belirtti:

"Her şeyimiz hazır, hastalarımız da hazırlanıyor. Çok iyi ve tecrübeli bir ekibimiz var. Bu arada, organ nakli merkezi olarak faaliyet gösterirken, hastanemizi de yeniliyoruz. Hem fiziksel ortamın hem de teknolojinin en güncel düzeyde kullanılacağı modern ve hijyenik bir hastane ortamında bu ameliyatları gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde akciğer nakillerine de başlamış oluruz."

'TÜM NAKİL TÜRLERİ BU MERKEZDE YAPILABİLİYOR'

Nakil rekorunu kırmak istediklerini kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Akdeniz Üniversitesi'nde yılda yaklaşık 200 ila 300 böbrek nakli yapılıyor. Bu yıl da geçen seneki rekorumuzu egale etmeyi hedefliyoruz. Geneline baktığımızda, yılda 300 ila 400 arasında nakil gerçekleştiriyoruz. Bunlar arasında kalp, pankreas, ince bağırsak, böbrek, karaciğer gibi organlar bulunuyor. Ayrıca kol, yüz, rahim gibi nakilleri de başarıyla yapıyoruz. Burada yapılmayan bir nakil kalmadı. Yani dünyada gerçekleştirilebilen tüm nakil türleri artık bu merkezde yapılabiliyor. Sayılarımız oldukça iyi ama bizim için asıl önemli olan, hastalarımızın uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi" dedi.