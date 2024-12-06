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Türkiye'nin Arap Birliği ?Daimi Gözlemciliğine atanan Büyükelçi Şen, Dışişleri Bakanı Fidan'ın mektubunu sundu

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Türkiye'nin Arap Birliği nezdinde Daimi Gözlemciliğine atanan Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın imzasını taşıyan atama mektubunu sundu.

Türkiye'nin Arap Birliği nezdinde Daimi Gözlemciliğine atanan Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın imzasını taşıyan atama mektubunu sundu.

? Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı, Birliğin Kahire'deki merkezinde ziyaret etti.

Büyükelçi Şen, Arap Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Gözlemcisi sıfatıyla atanmasına ?dair Dışişleri Bakanı Fidan'ın imzasını taşıyan mektubu, Ebu Gayt'a takdim etti.

Büyükelçi Şen, atama mektubunu sunmasının ardından AA'ya yaptığı açıklamada, mektubun, uzun soluklu çabaların sonucunda ancak kritik bir zamanda sunulduğunu belirterek, "Bu ?mektupla Türkiye, kardeş Arap ülkelerinin ortak evi olan Arap camiasıyla ilişkilerinin resmi ?çerçevesine oturduğunu vurguladı.?" dedi.

Türkiye'nin, tüm Arap ülkelerinin birlik ve bütünlüğünü, kalkınmasını kuvvetle ?desteklediğini, Türk ve Arap halklarının refahı yolunda ortaklaşa çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Büyükelçi Şen, bundan sonra teşkilat çatısı altında barış, ?istikrar, işbirliği ve kalkınma odaklı faaliyetleri öncelemek suretiyle mevcut mekanizmaları da ?kullanarak işbirliğini canlandırmayı arzu ettiklerini söyledi.

Gazze'deki duruma da değinen Şen, "Özellikle tarihi ?adaletsizliğin ortadan kaldırılarak bağımsız, egemen, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin ??1967 sınırlarında kurulması ve vahşetin hüküm sürdüğü Gazze'deki mağdur ve mazlum ?kardeşlerimizle dayanışma hususunda Arap camiasıyla omuz omuza aynı safta bulunuyor ve ?hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap ?Birliği Ortak Temas Grubu ve Mısırla işbirliği halinde Gazze'ye insani yardımlar sevk ettiğini ve bundan sonra ?sevk etmeyi planladığı yardımların, Mısır ve Katar'ın ateşkes çabalarına verilen desteğin, ?bu ortak hareketin somut örnekleri olduğunu ifade etti.?

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, görüşmede Türkiye ile ?Arap dünyasının ilişki ve işbirliği ufkuna dair ortaya koyduğu "basiret ve feraseti" ?ayrıca takdir ve saygıyla karşıladığını belirten Büyükelçi Şen, şunları kaydetti:

"Esasen Sayın Ebu Gayt'ın ?Ankara'da ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü ve ?Sayın Bakanımız Hakan Fidan ile görüşmesi, öncesinde eylül ayında Sayın Bakanımız Hakan ?Fidan'ın Kahire'de Arap Camiası Konseyi'ne hitabı, bu ufka dair karşılıklı öngörüleri yansıtan ?tarihi adımlar olarak kaydedilmiştir.

Sayın Bakanımızın 5 Aralık'ta Genel Sekreter Ahmed ?Ebu Gayt ile yaptığı telefon görüşmesi de Türkiye'nin Atama Mektubuyla nezdinde ?gözlemciliği resmileşen Arap camiasıyla ilişkilerini güçlendirme kararlılığını ortaya koymuştur."

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Sayın Genel Sekreterin, Mısır'ın, Orta Doğu bölgesinde Filistin ve ?vatan uğruna askeri ve diplomasi sahalarda ön safta verdiği mücadeleyi nesnel ve derinlemesine ?anlattığı kitapları 'Savaş ve Barışın Şahidi' ve 'Buhran Zamanlarında Mısır Dış Politikası' ?başlıklı kitaplarını ilgiyle okuduğumu da belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.?

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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