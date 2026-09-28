İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

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İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Sultangazi’de bodrum katlarını su basarken, Eyüpsultan’da toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Fatih’te çöken yola kamyon ve otomobil düştü, Anadolu Yakası’nda ise bazı yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan yağış, özellikle alçak kesimlerde su baskınlarına yol açtı. Sürücüler ve yayalar birçok noktada zor anlar yaşarken, ekipler gece boyunca ihbarlara müdahale etti.

SULTANGAZİ’DE BODRUM KATLARINI SU BASTI

Sağanağın en fazla etkilediği ilçelerden biri Sultangazi oldu. Bazı binaların bodrum katlarını su basarken, evlerde bulunan çok sayıda eşya kullanılamaz hale geldi.

Bodrum kattaki evi sular altında kalan Zehra Kazan, yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Evindeki eşyaların zarar gördüğünü belirten Kazan, yıllardır bölgede su sorunu yaşandığını ancak ilk kez bu boyutta bir baskınla karşılaştıklarını söyledi.

Kazan, birkaç ay önce sokakta çalışma yapıldığını ve sonrasında asfaltın çöktüğünü öne sürerek durumu yetkililere bildirdiklerini ifade etti.

“Evde kullanabileceğimiz hiçbir eşya kalmadı” diyen Kazan, giderlerden gelen kirli suyun eve dolduğunu belirtti. Dört kişinin yaşadığı evde kalacak yerlerinin olmadığını söyleyen Kazan, yetkililerden yardım istedi.

EYÜPSULTAN’DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak, Eyüpsultan’da da yaşamı olumsuz etkiledi. İslambey Caddesi’nde yoğun su birikintileri oluşurken, yolun bazı bölümleri adeta göle döndü.

Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

TOPRAK KAYDI, 25 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak’ta ise yağışın ardından yumuşayan toprak kaydı.

Saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kayan toprağın altında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bölgede çalışmaların sabah saatlerinde de devam edeceği öğrenildi.

FATİH’TE YOL ÇÖKTÜ, İKİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer nokta ise Fatih Zeyrek oldu.

Saat 22.00 sıralarında cadde üzerinde yolun bir bölümü çöktü. Oluşan çukuru fark edemeyen bir kamyon ile otomobil çöken bölüme düştü.

Araçlar, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Çukurun çevresi daha sonra zabıta ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.

ANADOLU YAKASI’NDA DA BENZER MANZARALAR

Yağış, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterdi. Çengelköy ve Küçüksu’da yoğun su birikintileri nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler ve yayalar trafikte güçlük yaşadı.

Beykoz’da ise bir kafeyi su bastı. İşletmenin tentesi üzerinde biriken yağmur suyu doğrudan kafenin içine akarken, içeride bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji verilerine göre kentte yağışlı havanın 30 Eylül’e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA, İHA, AA

Kaynak: Haberler.com