Türkiye ile Pakistan yükseköğretim kurumları arasında İslamabad'da işbirliği toplantısı düzenlendi

İSLAMABAD/ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığındaki heyet, Türkiye ile Pakistan arasındaki yükseköğretim ilişkilerini güçlendirmek ve yeni işbirliği alanlarını değerlendirmek amacıyla Pakistan'ı ziyaret etti.

İslamabad'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Özvar'ın yanı sıra YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. İlhan İlkılıç, YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Efe, YÖK Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Doç. Dr. Esat İpek ve YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Yasin İnağ'ın da aralarında bulunduğu YÖK heyeti katıldı.

Toplantıda Türkiye'den Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere önde gelen üniversitelerin rektörleri yer aldı.

Pakistan tarafından ise Pakistan Yükseköğretim Komisyonu (HEC) Başkanı Prof. Dr. Niaz Ahmad Akhtar'ın yanı sıra ülkenin önde gelen üniversitelerinden çok sayıda rektör ve rektör yardımcısı toplantıda hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Pakistan HEC Başkanı Prof. Dr. Akhtar, iki ülke arasında çok sayıda mutabakat zaptı bulunduğuna değinerek, iki ülke arasında kardeşlik ilişkisi olduğunu ifade etti.

Akhtar, iki ülke arasındaki bağın yükseköğretime de yansıması gerektiğini belirterek, olası işbirliği alanlarını ve üniversitelerin programlarını anlattı.

Türkiye'de sanayi ile akademi arasındaki bağın çok güçlü olduğunu kaydeden Akhtar, bunu Pakistan'da da sağlayabilmeleri için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar da Türkiye-Pakistan yükseköğretim ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekte geliştirilebilecek işbirliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özvar, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin diplomasinin geleneksel çerçevesinin ötesine uzandığını, iki ülkenin derin tarihi ve kültürel bağları bulunduğunu ve nesiller boyunca ortak değerler, karşılıklı güven ve dayanışma ile bu bağın güçlendiğinin altını çizdi.

Bu istisnai bağın her alanda güçlü temellere dayanan bir işbirliğine olanak sağladığına işaret eden Özvar, iki ülkenin yükseköğretim kurumunun liderleri ve temsilcileri olarak bu eşsiz ilişkiyi akademik, bilimsel ve teknolojik alana taşımanın ortak sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Özvar, Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretim alanında kayda değer bir dönüşümden geçtiğine ve uluslararası öğrencilerin sayısının arttığına dikkati çekerek, Pakistan'ın da aynı şekilde yükseköğretim sistemini hızla geliştirdiğini, akademik yetenek ve araştırma kapasitesini artırdığını söyledi.

Pakistan ve Türkiye yükseköğretimde işbirliğiyle bölgesel ve uluslararası etkisini artırabilir

İki ülkenin üniversitelerinin ortaklıkla daha geniş bölgesel ve uluslararası etki oluşturabileceğini vurgulayan Özvar, üniversiteler arası sürdürülebilir ortaklığın sağlanması için gerekli kurumsal destek ve koordinasyona hazır olduklarını ifade etti.

Toplantının devamında Türkiye ve Pakistan yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli başlıklar ele alındı. Taraflar, iki ülke üniversiteleri arasında akademik işbirliğinin artırılması, ortak araştırma ve bilimsel projelerin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak eğitim programları ve üniversiteler arasında doğrudan işbirliklerinin kurulması gibi alanlarda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca Türkiye-Pakistan ilişkilerinin son 5 yıllık gelişimine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Sunumda, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle eğitim ve yükseköğretim alanında kaydettiği ilerleme ele alınırken, gelecek dönemde geliştirilebilecek yeni işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey yükseköğretim yöneticilerini bir araya getiren toplantının, iki ülke üniversiteleri arasındaki mevcut akademik bağların güçlendirilmesi ve yeni ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Görüşmenin öne çıkan başlığı Türkiye-Pakistan Teknoloji Üniversitesi için fizibilite ve ortak çalışma grubu

Pakistan temaslarında öne çıkan başlıklardan biri de Türkiye-Pakistan Teknoloji Üniversitesinin kurulması oldu.

Özvar ile Akhtar arasındaki görüşmede, kurulması gündemde olan üniversitenin akademik odak alanları, kurumsal yapısı, yönetişimi ve finansmanı ele alındı.

Projenin uygulanabilirliğinin daha ayrıntılı incelenmesine ve somut öneriler geliştirilmesine değinen Özvar, söz konusu üniversite için ortak bir çalışma grubu kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye-Pakistan Üniversiteler Forumu'nda üniversitenin konsepti, kurumsal yapısı, akademik kapsamı, yönetişimi ve finansmanı ele alındı. Projenin fizibilitesini incelemek ve öneriler hazırlamak üzere ortak çalışma grubu oluşturulması değerlendirildi.

İki ülkenin üniversiteleri pek çok alanda işbirliği yapacak

Programın ardından AA muhabirine konuşan Özvar, Türkiye'de ve Pakistan'da bulunan üniversitelerin anlaşmalar imzaladığını belirterek, özellikle yükseköğretim, ortak diploma programları, ortak program geliştirme ve müfredatları ele alma, yapay zeka, siber güvenlik, biyoteknoloji, tekstil ve ziraat gibi alanlarda ortak işbirliği yapma kararı aldıklarını aktardı.

Özvar, bu ziyaretin iki ülke arasında üniversite, yükseköğretim ve bilimsel işbirliği alanlarında çok kıymetli çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olacağına işaret ederek, iki ülke arasında her alanda fevkalade gelişmiş ilişkiler bulunduğuna dikkati çekti.

Bu toplantının devamını Türkiye'de yapacaklarını kaydeden Özvar, son yıllarda iki ülke üniversiteleri arasında işbirliğine dayalı bilimsel yayın sayılarında ciddi artış olduğunu söyledi.

Özvar, iki ülke ilişkilerinin tarihine ve mahiyetine değinerek, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uzantısı olarak yükseköğretim ve bilimsel araştırmalar alanında da bu ülkelerin bir araya gelerek işbirliğini daha da ileriye taşıyabileceğini dile getirdi.

Akhtar ise iki heyet arasındaki görüşmelerin çok iyi bir etkileşim sağladığını kaydederek, pek çok konunun ele alındığını, öğrenci değişim programları ve çalışılabilecek araştırma projelerinin nasıl yapılabileceğini görüştüklerini anlattı.

Çok iyi bir toplantı olduğunu ve somut sonuçlar beklediklerini ifade eden Akhtar, bunun iki ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında gerçek bir etki oluşturacağını umduğunu söyledi.

Akhtar, Pakistan ve Türkiye'nin iki ülke ancak tek millet olduğunu vurgulayarak, bu görüşmelerin ve işbirliğinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın devamı niteliğinde olduğunu, o ruhla ve o yönde ilerlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA