Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı

Fatih Tekke ile yollarını ayıran ve geçiş sürecinde takımı Hüseyin Çimşir'e emanet eden Trabzonspor'da yeni teknik direktör için çalışmalar hız kazandı.

Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör konusundaki belirsizliği sona erdirmek isteyen bordo-mavililer, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine yeni hocasıyla çıkmayı hedefliyor.

ŞENOL GÜNEŞ B PLANI

Trabzonspor'un Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu yönündeki iddialara rağmen yönetimin önceliğini yabancı bir teknik direktöre verdiği öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Stefano Pioli üzerinde yoğunlaştı. Trabzonspor yönetiminin 60 yaşındaki İtalyan teknik adamla resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

PİOLİ'DEN YANIT BEKLENİYOR

Haberde Trabzonspor'un ilk tercihinin Pioli olduğu ve görüşmelerden olumlu sonuç çıkması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İtalyan teknik adamdan olumlu yanıt alınamaması halinde ise bordo-mavililerin B planını devreye sokacağı ve Şenol Güneş'e yöneleceği ifade edildi.