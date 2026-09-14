Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Şenol Güneş'in takımın başına geçeceği konuşulurken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin önceliğini dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'ye verdiği ve resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü. Şenol Güneş'in ise B planı olduğu belirtildi.
- Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için 60 yaşındaki İtalyan teknik adam Stefano Pioli ile resmi görüşmelere başladı.
- Trabzonspor'un ilk tercihi Stefano Pioli; İtalyan teknik adamdan olumlu yanıt alınamaması halinde Şenol Güneş'e yönelinecek.
- Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine yeni teknik direktörüyle çıkmayı hedefliyor.
Fatih Tekke ile yollarını ayıran ve geçiş sürecinde takımı Hüseyin Çimşir'e emanet eden Trabzonspor'da yeni teknik direktör için çalışmalar hız kazandı.
Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör konusundaki belirsizliği sona erdirmek isteyen bordo-mavililer, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine yeni hocasıyla çıkmayı hedefliyor.
ŞENOL GÜNEŞ B PLANI
Trabzonspor'un Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu yönündeki iddialara rağmen yönetimin önceliğini yabancı bir teknik direktöre verdiği öne sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Stefano Pioli üzerinde yoğunlaştı. Trabzonspor yönetiminin 60 yaşındaki İtalyan teknik adamla resmi görüşmelere başladığı belirtildi.
PİOLİ'DEN YANIT BEKLENİYOR
Haberde Trabzonspor'un ilk tercihinin Pioli olduğu ve görüşmelerden olumlu sonuç çıkması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. İtalyan teknik adamdan olumlu yanıt alınamaması halinde ise bordo-mavililerin B planını devreye sokacağı ve Şenol Güneş'e yöneleceği ifade edildi.