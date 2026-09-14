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Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
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Yeniden ekranlara dönen Sergen Yalçın, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e Jose Mourinho konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Portekizli teknik adamın Real Madrid'de uzun süre kalamayacağını savunan Yalçın, milli yıldıza "Aman idare et orada biraz, uğraşma onunla. Zaten gidecek, seni de yakmasın giderken" diye seslendi.

  • Sergen Yalçın, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'de uzun süre görev yapamayacağını savundu.
  • Sergen Yalçın, Arda Güler'e Mourinho ile uğraşmaması yönünde tavsiyede bulundu.
  • Arda Güler, La Liga'da 5 karşılaşmada toplam 227 dakika sahada kalarak 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in aldığı süre tartışılırken, milli futbolcuya Sergen Yalçın'dan dikkat çeken bir tavsiye geldi. KAFA Sports'un YouTube yayınında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceğine ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.

"MOURINHO ANTRENÖRLÜĞÜ FALAN BIRAKMIŞ"

Mourinho'nun teknik direktörlük anlayışını eleştiren Sergen Yalçın, Portekizli çalıştırıcının Real Madrid'de uzun süre görev yapamayacağını savundu. Yalçın, "Mourinho antrenörlüğü falan bırakmış. Çok fazla uzun kalmaz Real Madrid'de" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'E UYARI: UĞRAŞMA ONUNLA

Sergen Yalçın daha sonra doğrudan Arda Güler'e seslenerek şu tavsiyede bulundu:

"Arda Güler'e tavsiyem; aman idare et orada biraz... Uğraşma onunla. Zaten gidecek, seni de yakmasın giderken."

5 MAÇTA 227 DAKİKA

Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle forma giyemeyen Arda Güler, La Liga'da ise 5 karşılaşmada toplam 227 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt verilerine göre 90 milyon euro piyasa değerine sahip 21 yaşındaki Arda Güler, aldığı sınırlı süreye rağmen skor katkısıyla dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Herkes goruyor zaten durumu

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