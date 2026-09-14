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Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu

Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu Haber Videosunu İzle
Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin takibiyle evinde 808 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen 16 yaşındaki E.T.Ç., "uyuşturucu ticareti yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde 808 adet uyuşturucu hap ele geçen 16 yaşındaki çocuk, "uyuşturucu ticareti yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip ve çalışma sonucu Kıran Mahallesi'nde 16 yaşındaki E.T.Ç. gözaltına alındı. Çocuğun evinde yapılan aramada 808 adet sentetik ecza ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan çocuk, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çocuk Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T.Ç., tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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