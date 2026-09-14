Gelibolu’da 60 yaşındaki kişi ölü bulundu
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ÇANAKKALE (AA) – Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi Neşati Çeşme Sokak’ta yalnız yaşayan 60 yaşındaki fayans ustası Burhan Yıldız evinde ölü bulundu.
ÇANAKKALE (AA) – Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi Neşati Çeşme Sokak'ta yalnız yaşayan 60 yaşındaki fayans ustası Burhan Yıldız evinde ölü bulundu.
Arkadaşlarının uzun süre kendisine ulaşamaması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA