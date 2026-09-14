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Balkonda tartıştığı kadını sopayla dövdü, gözaltına alındı

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAdana'da dini nikahla birlikte yaşadığı S.A.'yı (43) balkonda sopayla döven inşaat işçisi İ.O. (38), Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı S.A.'yı (43) balkonda sopayla döven inşaat işçisi İ.O. (38), Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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