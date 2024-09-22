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Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nden NATO'ya Karşı Ankara Eylemi

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Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, NATO'ya tepki göstermek amacıyla İstanbul'dan İncirlik Üssü'ne başlattıkları yürüyüş kapsamında Ankara'da eylem düzenledi. Eylemde 'Katil İsrail, Filistin'den defol' ve 'Yurtseverler NATO'ya boyun eğmiyor' sloganları atıldı.

(ANKARA) - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, NATO'ya karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla İstanbul'dan İncirlik Üssü'ne başlattıkları yürüyüş kapsamında Ankara'da eylem düzenledi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, İstanbul'dan Adana İncirlik Üssü'ne doğru başlattıkları yürüyüş kapsamında Ankara'da eylem yaptı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünden başlatılan yürüyüş Kuğulu Park'ta sona erdi. Yürüyüş sırasında, 'Katil İsrail, Filistin'den defol' ve "Yurtseverler NATO'ya boyun eğmiyor" sloganları atıldı.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi adına yapılan açıklamada, "Yürüyüşümüz yarın Ankara'dan devam edecek. Önce Konya, Mersin ve Adana olarak devam edecek. NATO, 'barış için birlikte' diyor. Bunun altında yatan gerçek anlam 'savaş için birlikte'dir. Menderes hükümetinin teşvikleriyle komünizm korkusu salınarak ülkemizin NATO'ya dahil edilmesinin pahası çok ağır olmuştur. O günden bugüne, yurt içinde yurt dışında başımıza gelen yoksulluklar, katliamlar, kötülük adına ne yaşadıysak bu nedenledir. NATO bir barış örgütü değil, bir savaş aygıtıdır. Üstelik sadece kendisine üye olmayan ülkelere karşı değil, kendi üyesi ülkelere karşı da bir savaş aygıtıdır. Türk ordusu ne arıyor Libya'da, Afrika'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da? Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh, cihanda sulh' sözü 'yurtta savaş, dünyada savaş' mı oldu? Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin açtığı bu yol bir çok önemlidir. Herkesin buna katkı sağlaması lazım. Bu yolu büyütmeliyiz. Şeriata ve savaşa karlı olanların yürümesi gereken bir yoldur" denildi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nden NATO'ya Karşı Ankara Eylemi
Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Politika Filistin İstanbul Türkiye İsrail Ankara Güncel Dünya Nato

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