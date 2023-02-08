'Türkiye depremde 3 metre kaydı' diyen Kandilli Rasathanesi Müdürü'nü haklı çıkartan görüntü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Gerçek bir afet yaşıyoruz. Türkiye 3 metre kaymış durumda" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada paylaşılan yarılan yol görüntüleri durumun vahametini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremin şiddetiyle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE 3 METRE KAYDI"

Türkiye'nin gerçek bir afetle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özener, "Gerçek bir afetle karşı karşıyayız. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem daha önce alışılagelmiş bir deprem hareketliliği değil. Şöyle düşünün doğrultu atımlı bir faydayız. Durduğunuz plakanın ortasında fay hattı var, karşı bloğunun sola doğru hareket ettiğini düşünüyorsunuz, doğrultu atımlı fay hattı olduğu için birinin sağa birinin sola kaydığını düşünün ve ilk pozisyonlarına göre 3 metrelik bir atım oluyor" ifadelerini kullandı.

ÖZENER'İ HAKLI ÇIKARTAN KARELER

Bu açıklama okuyanları endişelendirirken durumun vahametini gözler önüne seren fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu karelerde, tren raylarının ve ana yolun yamulduğu görülüyor.

İşte o kareler: