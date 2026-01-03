Haberler

Türkiye'den Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Güncelleme:
ABD'nin Venezuela saldırılarının ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Venezuela'nın başkenti Karakas'ta saat 02.00 sıralarında patlamalar meydana geldi ve ülkede OHAL ilan edildi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşinin yakalanıp ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.
  • ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Nicolas Maduro ve eşinin New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde narko-terörizm komplosu gibi suçlamalarla yargılanacağını belirtti.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yerel saatle saat 02.00 sıralarında birçok bölgede peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından halk sokaklara dökülürken ülkede OHAL ilan edildi.

TRUMP: MADURO EŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Venezuela'ya yönelik baskı politikasını uzun süredir açık şekilde dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, patlamaların ardından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

"AMERİKAN MAHKEMELERİNDE YARGILANACAKLAR"

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Madur o'nun ne ile suçlandığını açıkladı. Bondi, "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır" dedi.

Tolga Güngör:

ses cikartamiyorsunuz niye büyük ABD diye. Hani Venezuela Dost Ülkemiz di. Askeri destek verin ABD karsi

Objektif Vatandaş:

İtidal mı kaldı adam paket oldu))))

rp4wk448jn:

He bizide çok iplediler ,kim takar bizi..

Selahattin Gurbuz:

Reis el attı dünya lideri alır gelir onu amerıkadan

harun yakar:

böyle bir açıklama mı olur yahu, güçlü yapınca itidal çağrısında bulun, güçsüz yapınca kına . bu tamamen korkak bir politikadır .

