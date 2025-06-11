Türkiye'den Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihracatı

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Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihraç edilecek.

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihraç edilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) açıklamasına göre, TUSAŞ uluslararası alanda stratejik bir başarıya imza attı.

Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağı Endonezya'ya teslim edilecek.

Cakarta'da gerçekleştirilen imza törenine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Milli motorların yer alacağı 48 adet KAAN, 120 ay içerisinde teslim edilecek

Atılan imzalar kapsamında 48 adetlik milli muharip uçak KAAN'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek. Teslim edilecek KAAN uçaklarında milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak.

Anlaşma KAAN'ın teslimatının yanı sıra Endonezya'ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak. Anlaşma, Türkiye ve Endonezya'nın gerçekleştireceği stratejik işbirliğiyle bilgi paylaşımını ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesini de hedefleyecek. Öte yandan, anlaşmayla birlikte KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini gökyüzünün ötesine taşıdığını belirterek, bu imzayla birlikte Türkiye'nin artık dost ve müttefik ülkelerin de güven kaynağı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yapılan her teslimatın teknolojide, üretimde ve stratejik ortaklıkta Türkiye'nin imzasını taşıyan bir güven belgesine dönüştüğünü aktaran Demiroğlu, "Dün başkalarının çizdiği rotaları izliyorduk. Bugün biz rotalar çiziyor, yollar açıyor, ufuklar belirliyoruz. KAAN'ın yükselişi Türkiye'nin küresel ölçekteki vizyonunun, özgüveninin ve mühendislik gücünün yükselişidir. Artık gökyüzüyle sınırlı değiliz, çünkü bizim rotamız geleceğin kendisidir." ifadelerini kullandı.

Milli motorun entegrasyonu ile ihracat potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor

Türk mühendisliğinin geldiği en üst noktayı temsil eden, 5. nesil çok rollü savaş uçağı KAAN, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü (stealth), yapay zeka destekli aviyonikleri ve ağ destekli harp yetenekleriyle öne çıkıyor.

Hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün başarı sağlaması hedeflenen KAAN, aynı zamanda Türkiye'nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonunun simgesi konumunda bulunuyor. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştiren KAAN, bu tarihi adımıyla Türk havacılığı açısından yeni bir dönemi başlatmıştı. 6 Mayıs 2024'te ise KAAN gök vatan ile ikinci kez bir araya gelmişti.

KAAN projesinin ilerleyen aşamalarında milli motorun entegrasyonu ile KAAN'ın tamamen milli hale getirilmesi ve ihracat potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
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