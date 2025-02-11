Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 11 üniversite ilk 1000'de

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" listesini açıkladı.

URAP Laboratuvarı'nda, dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için "makale", "atıf", "toplam bilimsel doküman", "uluslararası işbirliği", "toplam atıf etkisi" ve "toplam yayın etkisi" olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanıldı. Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime giren dergilerdeki makalelerle etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler değerlendirme dışında bırakıldı. Sıralamada 1000 ve daha fazla yazarlı makaleler değerlendirmeye alınmadı.

TÜRKİYE'DEN 11 ÜNİVERSİTE İLK 1000'DE

"Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 11 üniversite girdi. Sıralamada, 11 üniversite de 501-1000 aralığında yer aldı. Bunun yanında Türkiye'den, 1001-1500 bandında 18 üniversite, 1501-2000 bandında 26 üniversite, 2001-2500 bandında 37 üniversite, 2501-3000 bandında ise 34 üniversite listede kendine yer buldu. Böylece, dünya sıralamasında Türkiye'den 126 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasında yer aldı.

HACETTEPE 573'ÜNCÜ, İTÜ 712'NCİ...

Bu kapsamda 573'üncü sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'den en iyi dereceyi yapan üniversite olurken, diğer 10 üniversitenin dünya sıralamasındaki yerleri şu şekilde oldu:

"İstanbul Teknik Üniversitesi 712'nci, Ankara Üniversitesi 760'ıncı, İstanbul Üniversitesi 813'üncü, Koç Üniversitesi 862'nci, ODTÜ 881'inci, Gazi Üniversitesi 886'ncı, Ege Üniversitesi 903'üncü, Atatürk Üniversitesi 921'inci, Yakın Doğu Üniversitesi 977'nci ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 985'inci."

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ "HARVARD" OLDU

ODTÜ URAP'ın sıralamasında, "dünyanın en iyi üniversitesi", geçen yıllarda da olduğu gibi yine ABD'de bulunan Harvard Üniversitesi oldu. Fransa'dan Paris Cite Üniversitesi 2'nci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi de 3'üncü sırada yer aldı.

Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan diğer üniversiteler ise şöyle sıralandı:

"İngiltere'den College London Üniversitesi 4'üncü, Çin'den Zhejiang Üniversitesi 5'inci, Çin'den Shanghai Jiao Tong Üniversitesi 6'ncı, Çin'den Tsinghua Üniversitesi 7'nci, İngiltere'den Oxford Üniversitesi 8'inci, ABD'den Stanford Üniversitesi 9'uncu, Çin'den Peking Üniversitesi 10'uncu."

İLK 10'DA EN ÇOK ÜNİVERSİTESİ BULUNAN ÜLKE: ÇİN

Çin, ilk 10'da 4 üniversitesinin yer almasıyla sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i 2'şer üniversite ile ABD ve İngiltere, 1'er üniversiteleri ile Fransa ve Kanada takip etti.