Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan KKTC vatandaşları Lefkoşa'da buluştu

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları, başkent Lefkoşa'da düzenlenen programda buluştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) KKTC Türkiye Mezunları Platformu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğinde bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ile Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanlar ile aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, eğitime çok büyük önem verdiklerin belirterek, İngiliz sömürge döneminde Kıbrıs Türk halkının kimliğini koruması, devam ettirmesi ve mücadele azmi kazanmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile Kıbrıs'a Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin katkısı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının, mücadele döneminde, toplum liderleri, kanaat önderlerinin yanı sıra Türkiye'den gelen öğretmenleri de dikkate aldığını söyleyen Tatar, KKTC'nin kuruluş sürecine giden yolda eğitimin önemine vurgu yaptı.

Zorlu Töre de üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladığını hatırlatarak, "Bizler aynı milletin insanlarıyız. Türkiye mezunu bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak YTB'nin hizmetlerini takdir ediyor ve onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye mezunu olarak burada bir araya geldiğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.

"Türkiye güçlü devlettir, Türkiye'nin gücü KKTC'nin gücüdür"

Büyükelçi Feyzioğlu da diplomasinin günümüzde artık çok boyutlu olarak sürdüğünü anlatarak, YTB'nin faaliyetleri ve yaptığı işin bu çok boyutluluk içerisinde önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekti.

Feyzioğlu, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan çok sayıda insanın kendi ülkelerinde çeşitli kademelerde görev yaptıklarını ve önemli misyonlar üstlendiklerini ifade ederek, "İşte mezun etmek yetmiyor. Onlar mezun olduktan sonra da gönül bağını devam ettirmek gerekiyor. Biz bu yola geç çıktık ama iyi çıktık, güçlü çıktık. Türkiye'den bakıldığında görülemeyebilen resim, yurt dışından bakıldığında çok canlı görülüyor." dedi.

Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisiyle dünyanın sayılı devletleri arasında olduğunu ve ülke olarak eğitim, spor ve savunma diplomasisini başarıyla yürüttüğünü anlatan Feyzioğlu, "Türkiye güçlü devlettir. Türkiye'nin gücü KKTC'nin gücüdür. Herkes biliyor ki Türkiye ile KKTC, güçlerini bir birinden alır. Bizim KKTC ile kardeşlik hukukumuz vardır." ifadesini kullandı.

Programda, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ile Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanlar adına Vehbi Zeki Serter de birer konuşma yaptı.

"İnsan Neyi Unutmaz" adlı video gösteriminin yapıldığı program, aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından verilen kokteylle son buldu.