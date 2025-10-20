Haberler

Türkiye'de Dünyanın İlk Kadavradan Rahim Nakli Gerçekleşti

Türkiye'de Dünyanın İlk Kadavradan Rahim Nakli Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin 47. Ulusal Kurultayı, plastik cerrahinin önde gelen uzmanlarını Antalya'da bir araya getirdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyada kadavradan rahim nakli gerçekleştiren ilk ekibin lideri olarak önemli bilgiler paylaştı.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 47'nci Ulusal Kurultayı, plastik cerrahinin önde gelen uzmanlarını Antalya'da bir araya getirdi.

Akdeniz Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, estetik ve rekonstrüktif cerrahideki yeni teknikler, multidisipliner yaklaşımlar ve yenilikçi tedavi yöntemleri ele alındı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kurultayda yaptığı sunumda, dünyada ilk kez gerçekleştirilen kadavradan rahim nakli başta olmak üzere, alanlarında öncü nitelik taşıyan önemli nakil operasyonlarını ve başarılı çalışmaları paylaştı.

Dünyada ilk rahim naklinin 2000 yılında Suudi Arabistan'da yapıldığını, ancak rahmin kısa süre sonra geri alınmak zorunda kalındığını hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"2011 yılında bizim ekibimiz dünyada kadavradan ilk rahim naklini başarıyla gerçekleştirdi. Bu alanda en yoğun çalışan ekip İsveç'ti. Bizim başarımızdan sonra şaşırdılar, bir hafta içinde yanımıza gelip bilgi aldılar. Ardından kendi denemelerini yaptılar ve büyük başarı sağladılar. Bugün Çin, ABD, Brezilya ve Almanya gibi ülkeler de bu serüvene katıldı. Şu ana kadar 20'nin üzerinde ülke rahim naklini gerçekleştirdi. Tüm bu nakillerde, tüm dünyada 'Özkan tekniği' kullanılıyor. Bunu gururla söylüyorum."

Özkan, nakil sonrası dünyanın ilk rahim nakli hastası Derya Sert'in "Ömer Özkan Sert" adlı çocuğuna kavuştuğunu anımsattı.

Akdeniz Üniversitesinin yalnızca rahim nakli değil, yüz ve kol nakilleri gibi birçok alanda da öncülük ettiğini anlatan Özkan, bu çalışmaların Türkiye'deki hastalara yeni umutlar sunduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel de kurultayda söz alarak, "Özkanlar olarak bu ülkenin güzide plastik cerrahlarısınız. Ülkemize çok değer kattınız ve plastik cerrahiyi evrensel standartların üstüne çıkardınız." ifadesini kullanarak Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkür etti.

Kurultay kapsamında Asistan Bildiri Yarışması ve Uzman Araştırma Yarışması da düzenlendi. Kurultay, bilimsel paylaşımlar, öncü başarı hikayeleri ve gelecek nesil cerrahlara ilham veren oturumlarla sona erdi.???????

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

En güvendikleri insan, evlatlarını bu hale getirdi!
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.