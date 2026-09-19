Türkiye'de ağustosta 66 meteorolojik afet kaydedildi, 28'i şiddetli yağış ve sel oldu

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Türkiye genelinde ağustosta büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere 66 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ağustos Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, geçen ay yurt genelinde 66 meteorolojik karakterli doğal afet yaşandı.

Bunlar arasında ilk sırayı 28 olayla şiddetli yağış ve sel aldı. Ağustosta ayrıca 14 dolu, 10 yıldırım düşmesi, 8 heyelan, 5 fırtına ve 1 hortum olayı kaydedildi.

Buna göre, ay boyunca meydana gelen meteorolojik karakterli doğal afetlerin yaklaşık yüzde 42'sini şiddetli yağış ve sel olayları oluşturdu.

Bazı illerde yağışlar normalinin 4 katını aştı

Ağustos ayında kuvvetli yağışlar bazı illerde sel, taşkın ve su baskınlarına yol açtı.

Giresun'da sağanak nedeniyle çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarı alınırken, bazı yollarda ulaşım aksadı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ev ve ambarları su bastı, Adana'da ise bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ayın son günlerinde Ardahan, Kars ve Erzincan'da da sağanak ve dolu etkili olurken, bazı bölgelerde sel, taşkın ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Öte yandan, Türkiye genelinde ağustosta metrekareye ortalama??????? 16,2 kilogram yağış kaydedildi. Ağustos yağışları normaline göre yüzde 10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'den fazla arttı.

Yağışlar Karaman, Mersin, Hatay, Kayseri, Adana, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Bingöl çevrelerinde yer yer normallerinin 4 katından fazla gerçekleşti.

Kaynak: AA