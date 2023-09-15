Türkiye'de 9 kişide tespit edilen Eris varyantının belirtileri neler?

Dünyada art arda tespit edilen vakaların ardından Türkiye'de de 9 kişide Eris varyantı görüldü. Koronavirüsün bir varyantı olan Eris'in belirtileri arasında ateş, öksürük, yorgunluk, burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50'den fazla ülkede saptanan koronavirüsün Eris varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Bu açıklama sonrasında Eris varyantının belirtileri merak konusu oldu.

BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar yeni varyantın semptomlarının, diğer varyantlara benzer göründüğünü dile getirdi. Birçok uzman, Eris'in semptomları arasında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer aldığını, soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi hissedilebileceğini belirtti.

"SEMPTOMLARI OLAN PCR TESTİ YAPTIRMALI"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de koronavirüsün genel şikayetlerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Şikayetler aynı; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, eklem ağrısı, gözlerinin arkasındaki ağrı, kuru öksürük, halsizlik. Altını çizmekte fayda var, bu semptomları olan vatandaşlarımız mutlaka COVID-19 PCR testi yaptırmasında fayda var."

BAKAN KOCA: ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka haberini duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

DÜNYADA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

DSÖ, geçtiğimiz haftalarda EG.5 (Eris) varyantına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olurken, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldı.

RİSKİ ÖNCEKİ VARYANTLARA GÖRE DÜŞÜK

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildi. Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi. DSÖ'ye göre bu türün halk sağlığı riski, önceki dolaşımdaki varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük.