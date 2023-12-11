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Türkiye Belediyeler Birliği Brüksel'de uluslararası yönetim ofisi açtı

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de uluslararası yönetim ofisi açtı. Açılışa TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi gibi isimler katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de uluslararası yönetim ofisi açtı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) binasında yapılan açılışa TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi'nin yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli kaldı.

Açılış konuşmasında Baraçlı, ilk uluslararası ofislerini Brüksel'de açtıklarını, ardından New York, Taşkent ve Kuala Lumpur'da da aynı girişimde bulunmayı planladıklarını bildirdi.

Geleceğin şehirlerini oluşturmayı hedeflediklerini belirten Baraçlı, bunu yaparken kentlerin miraslarını da korumayı amaçladıklarını söyledi.

Baraçlı, yenilebilir enerjiyi ön planda tutan şehircilik anlayışıyla, "obez" şehirlerden yönetilebilir şehirlere geçiş yapılması gerektiğini anlattı.

TBB Genel Sekreteri Baraçlı, kentlerde açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılamayı misyon ediklerini vurguladı.

Daha sonra AB Daimi Temsilciliğinde "misafir şehir" başlıklı sunum yapan Baraçlı, bu vizyonu tüm şehirlerde benimsetmeyi amaçladıklarını ifade etti.

CEMR Genel Sekreteri Rossi de TBB'nin uzun süredir Avrupalı belediyeler ailesinin parçası olduğunu vurgulayarak, Brüksel'de ofis açılmasının büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Rossi, fiziksel yakınlığın işbirliğini artırmakta büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Büyükelçi Kaymakcı da açılışın büyük bir adım olduğunu belirterek, 1400 kadar belediyeyi temsil eden TBB'nin Brüksel'deki varlığının Türkiye'deki kentlerin AB'dekilerle daha bağlantılı hale geleceğini kaydetti.

Rossi'ye teşekkür eden Kaymakcı, halihazırda ortak 26 projenin yapıldığını, bunların sayısının artacağını, tecrübe paylaşımıyla sürdürülebilir, dijital ve yeşil kentler oluşturulması için daha yakın koordinasyon içinde çalışılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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