Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Bakü'de toplandı

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 10. Üçlü Toplantısı, Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Samet Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Nikoloz Samkharadze başkanlığındaki heyetler katıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın Türkiye için her zaman bir öncelik olduğunu, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin başarıyla sonuçlanmasını güçlü biçimde desteklediklerini söyledi.

Oktay, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) Güney Kafkasya'ya önemli ekonomik ivme sağlayacağını, bundan Gürcistan'ın da faydalanacağını belirtti.

Tüm komşularıyla yapıcı ilişkilerin sürdürülmesinin Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayan Oktay, "Bu ruhla ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi çerçevesinde, Ermenistan ile normalleşme sürecini sürdürüyoruz." dedi.

Oktay, Ahıska Türklerinin durumuna yönelik, "Ahıska Türk topluluğunun üyeleri, geri dönüş haklarının hayata geçirilmesini talep etmeye devam etmektedir. Bu insani meselede artırılmış diyalog ve koordinasyon, uluslarımız arasındaki bağları daha da güçlendirecek ve adalet ile tarihsel uzlaşıya olan ortak bağlılığımızı gösterecektir." ifadelerini kullandı.

İran eksenindeki gerilime de değinen Oktay, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdürülmesini destekliyoruz. Bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İran'da büyük ölçekli bir istikrarsızlık, bölgesel istikrarı ciddi biçimde zayıflatacaktır. Bölgemiz bir başka uzun süreli krizi kaldıramaz. Bu nedenle diyaloğu ve diplomasiyi savunmalıyız." şeklinde konuştu.

Oktay, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bunun bölgenin genel istikrarı ve küresel ekonomi için de hayati önem taşıdığını söyledi.

Orta Doğu'da kalıcı barışın ancak adil ve uygulanabilir iki devletli bir çözümle sağlanabileceğini vurgulayan Oktay, "Türkiye, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlete dayalı kapsamlı ve adil bir çözüme yönelik çabalara yapıcı katkı sunmaya hazırdır." diye konuştu.

Oktay, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının en öncelikli hedef olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Suriye topraklarından kaynaklanan terör tehditlerinin ortadan kaldırılması ve daha fazla istikrarsızlığın önlenmesi, Türkiye ve tüm bölge için kritik önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin nüfuzu her geçen gün artıyor"

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Seyidov, üç ülkenin işbirliğinin istikrar ve güvenlik temelli olduğunu söyledi.

Seyidov, üç ülkenin doğu ile batı arasında köprü rolü oynadığını belirterek, "Mevcut dünya düzeninde Türkiye'nin dış politikası takdire şayandır. Suriye'deki sorunların çözümünde Türkiye'nin yapıcı rolü olumlu sonuçlar doğurdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile yürütülen siyaset sayesinde Türkiye'nin nüfuzu her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Samkharadze da Türkiye ve Azerbaycan'la yürüttükleri üçlü işbirliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

Samkharadze, parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki stratejik ilişkileri geliştirmek açısından güzel araç olduğunu, bunu da kullandıklarını kaydetti.

Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunu ve Rusya tarafından işgal edilen bölgelere değinen Samkharadze, sorunların barış ve diplomasi yoluyla çözümünden yana olduklarını bildirdi.

Oktay ve Samkharadze, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

Bu arada, Oktay ve Samkharadze, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığını ziyaret ederek Bakan Bayramov'la bir araya geldi.

Bölgesel güvenlik konuları, enerji güvenliği, ulaşım ve iletişim projeleri gibi konuların konuşulduğu görüşmede bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için parlamenter diplomasinin rolü ele alındı.

Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

Oktay, beraberindeki TBMM heyetiyle, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık, parlamentolar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Şehitlikler ziyaret edildi

Oktay, Seyidov ve Samkharadze, 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı ve eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Oktay, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Oktay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ı farklı kılan en büyük özelliklerinden birisi şehitliklerimiz. Bugün Bakü'de hep birlikteysek ve geleceği konuşuyorsak bunu şehitlere borçluyuz." dedi.

Oktay'a, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün eşlik etti.