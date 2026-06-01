6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı

Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve değeri yaklaşık 6,2 milyon dolar olan "Duvara Bantlanmış Muz" eseri çalındı. Hırsızlık, güvenlik görevlisinin eserdeki muzu yerinde görememesiyle ortaya çıktı. Müze yönetimi olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken, çalınan muz kısa sürede yenisiyle değiştirilerek eser yeniden sergilenmeye başlandı. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adlı çalışması, çağdaş sanat dünyasının en tartışmalı eserleri arasında yer alıyor.

Fransa'nın Metz kentinde bulunan Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" adlı eser, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olay, müzede görev yapan bir güvenlik görevlisinin eserde yer alan muzun yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri müzeye gelerek inceleme başlattı.

MUZ YENİLENDİ, ESER YERİNE DÖNDÜ

Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili "hırsızlık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Yetkililer ayrıca sanat eserinin bir parçası olan muzun kısa süre içinde yenisiyle değiştirildiğini ve eserin tekrar ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu açıkladı.

DÜNYANIN EN ÇOK KONUŞULAN SANAT ESERLERİNDEN BİRİ

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği eser, ilk kez Art Basel Miami sanat fuarında sergilenmiş ve dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı.

Duvara gümüş renkli bantla yapıştırılmış bir muzdan oluşan eser, sanat dünyasında uzun süre tartışma yaratmıştı. Eserin üç kopyasından ikisi 120 bin dolara satılırken, üçüncü versiyonu için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Hiciv ağırlıklı çalışmalarıyla tanınan Maurizio Cattelan'ın eserleri daha önce de ilginç olaylarla gündeme geldi. Sanatçının 18 ayar altından yaptığı ve "America" adını verdiği klozet biçimindeki eser, 2019 yılında İngiltere'deki Blenheim Sarayı'ndan çalınmıştı. Milyonlarca dolar değerindeki eser, sanat dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

