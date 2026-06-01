İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'un kalabalık bir noktasında kaydedildiği belirtilen görüntülerde, mavi desenli elbise giyen kadın turistin yürüdüğü sırada bir erkeğin sürekli yakınında bulunduğu görülüyor.

İddiaya göre Rus turist, İran uyruklu olduğu belirtilen bir erkeğin ısrarlı takibine maruz kaldı. Görüntülerde erkeğin kadının yürüdüğü güzergah boyunca yakın mesafede ilerlemeyi sürdürdüğü dikkat çekiyor.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar görüntülerin rahatsız edici bir takip olayını ortaya koyduğunu savunurken, bazıları ise görüntülerin tek başına olayın tüm yönlerini anlamak için yeterli olmadığını öne sürdü. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın hangi tarihte yaşandığı, taraflar arasında herhangi bir tartışma veya resmi şikayet olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme gelmezken, görüntüler sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com