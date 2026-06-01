Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin düşmanca füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellemek için aktif şekilde çalıştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bazı bölgelerde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin hedefleri etkisiz hale getirmesi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşlardan ve ülkede yaşayan yabancılardan resmi makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına eksiksiz şekilde uymalarını istedi.

SALDIRILAR BÖLGESEL GERİLİMİ YENİDEN TIRMANDIRDI

Kuveyt yönetimi saldırıların kaynağına ilişkin resmi bilgi paylaşmazken, olayın Orta Doğu'da son dönemde artan askeri gerilimin gölgesinde yaşanması dikkat çekti. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre saldırılar, ABD ile İran arasında son haftalarda yeniden yükselen askeri tansiyonun ardından gerçekleşti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) kısa süre önce Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait olduğu belirtilen bazı kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği, ardından bölgede karşılıklı askeri hareketliliğin arttığı bildirildi.

PATLAMA SESLERİ ÜLKE GENELİNDE DUYULDU

Yerel kaynaklar ve bölge medyası, başkent Kuveyt başta olmak üzere birçok noktada güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Kuveyt ordusu ise bu seslerin saldırıların başarıyla önlenmesi sırasında meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi hasar bilgisi paylaşılmadı.

KÖRFEZ'DE GÜVENLİK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Kuveyt, son aylarda bölgesel çatışmaların etkilerinin hissedildiği ülkeler arasında yer alıyor. Daha önce de füze ve İHA saldırılarıyla karşı karşıya kalan ülke, özellikle Körfez'deki Amerikan askeri varlığı nedeniyle bölgesel gerilimlerde kritik konumda bulunuyor. Uzmanlar, son saldırı girişimlerinin Körfez bölgesindeki güvenlik risklerinin sürdüğünü gösterdiğini değerlendiriyor