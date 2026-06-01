ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesindeki radar tesisleri ile İHA komuta merkezlerini vurduğunu açıkladı. Washington operasyonu meşru müdafaa olarak nitelendirirken, İran Devrim Muhafızları misilleme saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Tahran, ABD'nin yeni bir askeri adım atması halinde daha sert karşılık vereceği uyarısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri noktalarına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre ABD savaş uçakları, Keşm Adası ve Goruk'ta bulunan radar sistemleri ile insansız hava aracı komuta-kontrol merkezlerini hedef aldı. CENTCOM, operasyonun İran'ın uluslararası sularda görev yaptığı belirtilen bir MQ-1 tipi ABD İHA'sını düşürmesinin ardından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

ABD ordusu ayrıca bölgedeki gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen bir İHA yer kontrol istasyonu ile iki kamikaze dronu da vurduklarını açıkladı.

"MEŞRU MÜDAFAA" SAVUNMASI

Washington yönetimi, saldırıların bölgedeki deniz trafiğini korumak ve Amerikan unsurlarına yönelik tehditleri bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. CENTCOM, operasyonları "ölçülü ve kasıtlı meşru müdafaa eylemleri" olarak nitelendirdi.

İRAN'DAN MİSİLLEME GELDİ

ABD'nin saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama geldi. Devrim Muhafızları'nın Hava-Uzay Kuvvetleri, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'ndaki bir telekomünikasyon kulesini vurduğunu öne sürdü. Açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği hava üssünün hedef alındığı ve önceden belirlenen noktaların başarıyla vurulduğu ifade edildi.

"SONRAKİ YANIT ÇOK FARKLI OLUR"

İran Devrim Muhafızları, misilleme operasyonunun ardından ABD'ye açık uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, ABD'nin yeni bir askeri adım atması halinde İran'ın vereceği karşılığın "tamamen farklı" olacağı belirtilirken, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği mesajı verildi.

ABD'nin Keşm Adası ve Goruk'taki hedeflere yönelik saldırıları ile İran'ın misilleme hamlesi, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri gerilimi yeniden yükseltti.

Erdem Aksoy
