Türkiye, 2025'te Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı müzakereleri gündemiyle diplomasinin merkezlerinden oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025'te onlarca mevkidaşını Türkiye'de ağırlayarak başta İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Suriye'de Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümet ve Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere uluslararası meselelerin çözümü hakkında fikir alışverişinde bulundu, bölgesel güvenliğin sağlanması ve Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinin ilerletilmesi gibi ulusal hedeflere ulaşılması için görüşmeler yaptı.

Fidan, Ocak ayında Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani gibi önemli isimlerle bir araya geldi.

Bunlar arasında en öne çıkanı Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni'nin katılımıyla düzenlenen 3+3 formatındaki toplantıydı.

Toplantının ardından Fidan ile Safedi, ortak basın toplantısı düzenleyerek Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri, ikili ilişkiler ve terörle mücadele gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

Suriye ile her düzeyde görüşmeler sık sık devam etti

Ocak ayında Fidan, Güler ve Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve dönemin Suriye İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la 3+3 formatında toplantı düzenledi. Toplantının ardından Fidan ve Şeybani ortak basın toplantısı düzenleyerek özellikle Suriye'de gelişmeler ve terörle mücadele hakkında hitapta bulundu.

Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de ocakta bir araya geldi.

Fidan ile Kallas, Türkiye-AB ilişkileri, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Ayrıca Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Fidan, mevkidaşlarıyla da ayrı görüşmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için temaslar sürdü

Fidan, şubatta Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub gibi isimlerle görüştü.

Lavrov ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fidan, Türkiye'nin başlangıçtan itibaren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için elinden geleni yaptığını ve barışa katkıda bulunacak her türlü adımı atmaya hazır olduğunu vurguladı.

Fetih Genel Sekreteri Rajub ile görüşmede ise Fidan, tüm Filistinli grupların vakit kaybetmeden uzlaşmaları gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı tüm Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fidan, martta Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Antalya'da Rubio ile Şeybani'nin de dahil olduğu görüşmeler yapıldı

11-13 Nisan'da Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Fidan, pek çok ikili ve çoklu görüşmede bulundu.

Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov gibi isimlerle birebir görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 19 Nisan'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, o dönem Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması ve Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlama çabaları ele alındı.

Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Nisanda Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile de bir araya geldi.

Ürdün ve Suriye ile işbirliği artarak devam etti

Fidan, 12 Mayıs'ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Ankara'da düzenlenen toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fidan, görüşmelerine ve Suriye'de gelişmelere dair konuşarak, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını da değerlendirdi.

Mayısta Fidan, Antalya'da yapılan NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı kapsamında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşen Fidan, Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile üçlü görüşme de yaptı.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelere ev sahipliği yaptı

Fidan, 16 Mayıs'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na katıldı. Görüşmede, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler hazır bulundu. Fidan, daha sonra Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Fidan, 2 Haziran'da da Çırağan Sarayı'nda Türkiye'nin ev sahipliğinde, Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakereleri kapsamındaki Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Haziranda temaslarına devam eden Fidan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nefti, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

30 Haziran'da İngiliz mevkidaşı Lammy ile Ankara'da bir araya gelen Fidan, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin AB üyelik süreci

Fidan, temmuzda El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya geldi. Kos ile görüşmesinin ardından Fidan, güvenilir ve ilkeli bir genişleme politikasına acil ihtiyaç olduğunu; tüm aday ülkelere adil davranılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin AB üyelik sürecine olan sarsılmaz bağlılığını teyit etti.

Fidan, 1 Ağustos'ta Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüşmesinde, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki akıbeti

13 Ağustos'ta Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşen Fidan, basın toplantısında, Suriye'de Türkiye'nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmesi gerektiğini vurgulayarak,"YPG'ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce." dedi.

Fidan, 8 Ekim'de yine Şeybani ile Ankara'da bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

"DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor." ifadesini kullanan Fidan, Suriye hükümetinin DEAŞ'a karşı eşgüdüm halinde operasyonlar gerçekleştirme iradesine sahip olduğunun altını çizdi.

Ekimde birçok temasta bulunan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Hüseyin ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Fidan, Irak-Türkiye ham petrol boru hattından 27 Eylül'de yeniden petrol sevkiyatına başlanmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu, petrol sevkiyatının tam kapasiteye ulaşmasının ikili ilişkilere ve ticaret hacmine kayda değer katkı sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Kasımda da Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi. Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fidan, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu gösterdiğini, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerektiğini kaydetti.

Fidan, Gazze'nin yönetimini üstlenmesi öngörülen Filistin Komitesi ve Barış Kurulu konusunda da yasal ve siyasi çerçevenin net şekilde belirlenmesinin önemine dikkati çekerek, Mısır başta olmak üzere sürece katkı sağlayan ülkelerle bu konulardaki istişarelerimizi kesintisiz ve yoğun biçimde sürdürdüklerini belirtti.