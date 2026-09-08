Türker Ertürk'ün tahliye talebi reddedildi, tutukluluğunun devamına karar verildi

(İSTANBUL) - Emekli Amiral Türker Ertürk, üç yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ertürk, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulunurken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava dosyasına göre Ertürk hakkında soruşturmaya konu edilen konuşmalardan birini, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar oluşturuyor. Ertürk'ün bu yayında iktidarın değişeceğini belirterek, "acılı ama acısız" iktidar değişiminden söz ettiği, Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuka ve vicdanına göre karar vermesi gerektiğini söylediği ve aksi halde ülke açısından ileride sorunlar yaşanabileceğini ifade ettiği belirtilen iddianamede, program sırasında sunucunun "Elbette bedelini biliyorlardır. Değil mi efendim?" sorusuna da onaylama şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Ertürk, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Ertürk'ün dört avukatı duruşmada hazır bulundu.

"SOMUT HİÇBİR ŞEY YOK"

Ertürk, iddianamede suçlamaya dayanak gösterilen görüntülerin yıllar önce katıldığı iki televizyon programından alınarak "bağlamından koparıldığını, kırpıldığını ve montajlandığını" savundu. Ertürk, "Ben kimi tehdit etmişim, 3,5 yıl önce ve 9 yıl önce yaptığım konuşmada kimi tehdit ettiğim belli değildir. Hangi korku ve tehdit yaratılmıştır, somut hiçbir şey yoktur" dedi.

"SİYASİ DEĞERLENDİRMELERİM VE ÖNGÖRÜLERİM"

Ertük, savunmasında şunları söyledi:

"31 yıl hizmet, sıtkı sadakat ile 39 yıl hizmet ettim. Hiç bir leke yoktur, takdir ve madalyalar ile doludur, 2010 yılında istifa ederek mesleğimden ayrıldım, sonra ki sivil yaşamımda takdirlerim ve madalyalarım çoktur, en son aldığım madalya Azerbaycan'da vatan evladı altın şeref madalyasıdır, Türk dünyasına yaptığım hizmetler nedeniyle madalya aldım. Demem o ki iddianamedeki suç bana uymaz çok ama çok zorlama yapılmıştır. Sayın Yargıç benim yaptığım siyasi söylem ve değerlendirmedir, hoşlanmayanlar ve kızanlar olabilir, ama bunun yeri bu mahkeme değildir, hele hele evden almak gözaltı ve tutuklama hiç değildir. Bugün Türkiye'de yargıya güven iyi durumda değildir. Bunun nedeni benim ve bu gibi yaşananlardandır. 17 Ağustos 00: 18 de x paylaşımı yapıyor, sabah 08: 20'de soruşturma talimatı veriliyor, 13: 00 da evime geliniyor gözaltı ve tutuklama yapılıyor. Görünen o ki bağlamından koparılarak kırpılarak ve montajlanarak manipalüf olarak troll ve troller tarafından paylaşılan ve 9 yıl ve 3.5 yıl önceki videolarımın tamamı izlenmemiştir, her iki tv programında yapılan konuşmaların hangi iklimde yapıldığı önemlidir. Durumu anlayabilmek için 9 yıl önce yapılan konuşma, Türkiye'nin İran'a karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gereğince uygulanan ambargoyu deldiği suçlamaların yapılan ortamda Rza Zarrab ve Halk Bankası olayları sırasında yapılmıştır. Konuşmamda Türkiye için bir tehlikeyi haber vermem önemlidir o olayda. 3.5 yıl önceki konuşmamda ise genel seçimler öncesi yapılmıştır, tam olarak neler söylediğimin anlaşılması için videoların tamamının izlenmesi gerekmektedir. Sayın yargıç 9 yıl ve 3.5 yıl önce yaptığım değerlendirme siyasi değerlendirmelerim ve öngörülerimdir, suç unsuru yoktur, böyle bir kastım da olmamıştır, bu nedenle tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

AVUKATLARDAN "YETKİ" İTİRAZI

Ertürk'ün avukatı Muammer Aydın ise savunmasında şunları kaydetti:

"Müvekkilin savunmasına aynen katılıyorum, bana göre bu dosya baştan sona birilerinin yönlendirmesi ile Bakırköy Adliyesi'ne yüklenmiş bir yüktür, ortada ne suç vardır, ne de suç teşkil eden bir eylem vardır, müvekkilin 9 yıl önce söyledikleri bugün burada yargı konusu olamaz, 3.5 yıl öncesinde söyledikleri ise hiç bir suç unsuru içermemektedir, iddianamenin Bakırköy'de yönlendirilmesi troll denen kişilerin açıklamaları sonucunda yargının işlem yapması gerçekten inandırıcı değildir. 48 yıldır meslek hayatımda böyle bir dava ile hiç karşılaşmadım, akşamdan birisi işaret ediyor, sabahtan savcılık harekete geçiyor, akabinde gözaltı ve tutuklama ile gerçekleşen, ortada suç olmayan dosya yaratılıyor. İddianame yanlıştır. İddianamede 9 yıl önce ve 3.5 yıl önce söylenenler, aynı anda söylenmiş gibi değerlendirilmiştir. Müvekkilimin tutuklu kalması katalog suçta teşkil etmeyen suçla asla mümkün değildir, tahliye ve beraat kararı verilmelidir."

Avukat Ayhan Yıldızel ise soruşturmanın başlatılma sürecine dikkat çekerek, 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece sosyal medyada yapılan bir paylaşımın ardından aynı sabah saat 08.20'de soruşturma talimatı verildiğini, kısa süre sonra da haber yapıldığını belirtti. Yıldızel, "Bu kompozisyona baktığımızda bir proje gözüküyor" dedi.

Soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesinin yetkisine de değinen Yıldızel, suçun işlendiği yer bakımından yetki sorunu bulunduğunu ifade etti. Ertürk'ün kaçma veya delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını belirten Yıldızel, videoların zaten dosyada olduğunu ifade etti. Yıldızel, tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu söyleyerek Ertürk'ün beraat ve tahliyesini talep etti.

SAVCILIK: "DELİLLER HENÜZ TAMAMEN TOPLANMADI"

Cumhuriyet savcısı, dosyada yer alan 36 ve 19 saniyelik görüntülere ilişkin yayıncı kuruluşlardan program kayıtlarının tamamının istenmesini talep etti.

Savcı ayrıca isnat edilen suçun niteliği ve mevcut delil durumu ile delillerin henüz tamamının toplanmamış olmasını gerekçe göstererek, adli kontrol tedbirlerinin de yetersiz kalacağını belirtti ve Ertürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

MAHKEME: "ADLİ KONTROL YETERSİZ KALIR"

Mahkeme, Ertürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararda mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirilen süre, eylem için kanunda öngörülen ceza miktarı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçe olarak gösterildi.

MAHKEME TAM VİDEO KAYITLARINI İSTEDİ

Mahkeme, iddianameye konu 36 saniyelik yayın kaydının tamamının yayıncı kuruluştan gönderilmesini ve programın yayın tarihinin bildirilmesini istedi. Ayrıca 19 saniyelik kaydın hangi yayın kuruluşunda ve hangi tarihte yayınlandığının araştırılmasına karar verildi. Ara kararların yerine getirilmesinin ardından yayın kayıtlarının bilirkişiye gönderilmesine hükmedildi.

Ertürk'ün bir sonraki duruşmada hazır bulundurulması için cezaevine müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 5 Ekim 2026 saat 10.45'e erteledi.

Kaynak: ANKA