Galatasaray’ın, Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sporting müsabakasının kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'da deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu müsabaka için kamp kadrosu da belli oldu. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kafilede yer almadı. Öte yandan Günay Güvenç ise listeye alınmadı.

Galatasaray'ın, Sporting maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı