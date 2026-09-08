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Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Anadolu Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen dehşet verici kazadan acı haber geldi. Taklalar atan araçta ağır yaralanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Çınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları ise arkadan gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde bir yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hafif ticari araç takla atarak hurdaya döndü.
  • Kazada yaralanan 3 kişiden 19 yaşındaki KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Burak Çınar hastanede hayatını kaybetti.
  • Kazanın görüntüleri başka bir aracın kamerasına yansıdı ve emniyet güçleri soruşturmayı sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu’nun Çaydurt mevkisinde geçen cumartesi günü yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü ile hafif ticari araç kontrolden çıkarak şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç metrelerce takla atarak hurdaya döndü.

3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve yaralanan 3 kişi, ekiplerin hummalı çalışması sonucu çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ACISI MİLLETİ YAKTI: BURAK KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Burak Çınar'dan acı haber geldi. Genç öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen dün gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Çınar’ın vefatı, ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

DEHŞET ANI KAMERADA

Öte yandan, feci kazanın gerçekleştiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Arkadan gelen başka bir aracın araç kamerasına yansıyan görüntülerde; yolcu otobüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araca süratle çarptığı ve aracın taklalar savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü. Emniyet güçleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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