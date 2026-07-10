Türk tarihi ve kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için yapay zeka destekli metaverse oyun geliştirdi

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç, Türk tarihi ve kültürünü dijital ortamda gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen yapay zeka destekli metaverse oyunu 'Alp Khan'ı geliştirdi. Doç. Dr. İneç, "Alp Khan yalnızca bir oyun değil, Türk soylu halkların ortak kültürel hafızasını dijital çağın imkanlarıyla yeniden canlandırmayı hedefleyen büyük ölçekli bir medeniyet projesidir" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç, yeni bir oyun geliştirdi. Yerli, yapay zeka destekli 'Alp Khan' isimli metaverse oyunu, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve mitolojisini dijital platforma taşımayı amaçlıyor. Tarayıcı üzerinden çalışan oyun, indirme gerektirmeden kullanıcıların üç boyutlu sanal ortamda tarihi karakterlerle etkileşim kurmasına olanak sağlıyor.

GÜZEL VE EĞLENCELİ

Oyunu test eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Şilan Demirbilek, çok eğlenceli bulduğunu belirterek, "Hocamızın geliştirdiği oyunu oynadım. Gerçekten çok güzel ve eğlenceliydi. Zaten derste de kendisi bunu bize gösteriyordu. Tüm Türk dünyasının bu oyunu oynamasını tavsiye ederim" dedi.

'KÜLTÜREL ÖĞELERİMİZİ DİJİTALLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Amacının Türk kültürünün dijital ortamda korunması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirten Doç. Dr. İneç, "Çalışma alanım Türk kültürünün aktarımında dijital entegrasyondur. Özellikle unutulan kültürel ögelerimizin dijitalleştirilerek popüler hale getirilmesi ve çocuklarımıza aktarılması üzerine çalışmalar yürütüyorum. Amerika Birleşik Devletleri çizgi filmler, diziler ve filmler aracılığıyla kendi kültürünü çocuklara aktarabiliyor. Buna karşılık Dede Korkut, Hoca Ahmet Yesevi gibi önemli değerlerimizi çocuklarımıza yeterince tanıtamıyoruz. Bu nedenle pedagojik yönü güçlü, çocukları şiddetten uzak tutarken eğlendiren ve kültürel farkındalık kazandıran bir dijital platforma ihtiyaç vardı. Oyunumuz bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıktı" diye konuştu.

'TÜRK DÜNYASINI KAPSAYAN DİJİTAL BİR EVREN'

Oyunun yalnızca Türkiye'yi değil tüm Türk dünyasını kapsayan bir ekosistem olarak tasarlandığını ifade eden Doç. Dr. İneç, şunları söyledi:

"Oyunda Türk dünyasının somut kültürel miras ögeleri üç boyutlu olarak yer alıyor. Kullanıcılar Türkiye, Özbekistan, Kazakistan ve Doğu Türkistan gibi farklı bölgeleri seçerek oyuna katılabiliyor. Dede Korkut ile konuşabiliyor, Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerini dinleyebiliyor, Tulpar'a binerek Tanrı Dağları'nda Türk mitolojisini keşfedebiliyor ve Orhun Yazıtları hakkında bilgi edinebiliyor. Böylece tarih ve kültür yaşayarak öğreniliyor" dedi.

'TÜRK LEHÇELERİ VE YABANCI DİL DESTEĞİ BULUNUYOR'

Oyunda Türk dünyasının farklı lehçelerine yer verdiklerini anlatan Doç. Dr. İneç, "Kazakça, Türkmence, Özbekçe ve Uygurcanın yanı sıra Macarca da oyunda bulunuyor. Ayrıca gurbetçilerimiz ve yurt dışındaki soydaşlarımız için Almanca, İngilizce ve Rusça dil seçeneklerini ekledik. Kullanıcılar seçtikleri dile göre oyunu oynayabiliyor. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığında Ortak Alfabe Komisyonu'nda yer almaktayım, mihmandarlığını yapmaktayım. Bu proje kapsamında da ortak alfabeyle ilgili çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ ALTYAPIYLA GELİŞTİRİLDİ'

Oyunun tamamen yerli yazılım altyapısıyla geliştirildiğini kaydeden Doç. Dr. İneç, "Kodların tamamı tarafımdan geliştirildi. Bu sayede ihtiyaç duyulan her türlü kültürel öge sisteme eklenebiliyor. Grafikler hazır görsellerden değil, matematiksel kodlarla anlık olarak oluşturuluyor. Yaklaşık 28 megabaytlık kod yapısıyla çalışan oyun, yüksek boyutlu indirmelere ihtiyaç duymadan internet tarayıcısı üzerinden erişilebiliyor" diye konuştu.

Projeye Silikon Vadisi'nde yaşayan Türk yazılımcılar ile Stanford Üniversitesi'nden bazı Türkolog akademisyenlerin de destek vermeyi planladığını kaydeden Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç, "Oyunun ekonomik değeri şu an oldukça fazla. On binlerce satırdan oluşuyor kod ve bu oyunun en güzel taraflarından birisi grafik olmadığı için tamamen matematiksel kodlarla oluşturulmuş bir evreni aslında burada biz inşa ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı