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Balçova Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Selahattin Yıldız seçildi

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Balçova Belediye Meclisi, rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Başkan Onur Yiğit'in yerine olağanüstü toplanarak CHP'li Meclis Üyesi Selahattin Yıldız'ı başkan vekili seçti. Yıldız, Yiğit'in aklanarak göreve döneceğine inandığını belirtti.

Balçova Belediyesi Meclisinde, Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Selahattin Yıldız seçildi.

Balçova Belediye Meclisi, meclis salonunda Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine belediye başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıda CHP Grubu, adaylarının meclis üyesi Selahattin Yıldız olduğunu açıkladı, AK Parti Grubu ise aday çıkarmadı.

Yapılan ilk tur oylamada kullanılan 23 oyun 20'sini alan Yıldız, Balçova Belediye Başkan Vekili seçildi. Seçimde 3 oy ise boş çıktı.

Yıldız, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Onur Yiğit'in en kısa sürede aklanarak görevine geri döneceğine inandığını belirterek, bu süreçte ilçe halkına hizmet etmek ve Yiğit'in emanetine sahip çıkmak için büyük bir gayretle çalışacağını söyledi.

Soruşturma

Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alınmış, Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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