Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 38. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, 38. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlayan vakfın, yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesi için tüm paydaşlarıyla birlikte sorumluluk bilinci, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu ve vakıf personeli, kuruluşlarının 38'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Topçu başkanlığındaki heyet, aslanlı yoldan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Topçu'nun Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Topçu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Büyük Türk Milletinin desteğiyle var olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38. kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Vakfımız, kuruluş kanununa uygun olarak, milli harp sanayimizi geliştirerek ve yeni sanayi dalları kurarak, harp silah ve gereçlerini temin etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak için milletimizin desteğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, kuruluşundan bugüne yerli ve milli savunma sanayimizle ordumuzun gelişimine katkı sunmanın gayreti içinde çalışmakta ve her yeni gün, bir önceki günden daha azimli, daha güçlü bir şekilde tam bağımsız Türk savunma sanayi hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Vakıf hedeflerine, bizzat milletimizin bağışları ve destekleriyle kurulmuş olan vakıf şirketlerimiz ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN ile koşmaktadır. Vakıf şirketlerimiz, son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirdikleri emsalsiz başarılarla milletimizin göğsünü kabartmakta, yenilikçi ürünleriyle sınırlarımızı korumanın yanı sıra uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmektedir.

38. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlayan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesi için tüm paydaşlarıyla birlikte sorumluluk bilinci, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. Zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğruna kanlarını akıtan gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

"400 bini aşan bağışçımızla beraber büyük bir aileyiz"

Vakfın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde de bulunan Topçu, vakfın kuruluşunun Kıbrıs Barış Harekatı dönemine denk geldiğini söyledi.

Topçu, ordunun ihtiyaçları ve Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanan ambargolara karşı halkın ve devlet büyüklerinin kampanyalar başlattığını hatırlatarak, "O dönemde şirketlerimiz, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve aynı zamanda vakfımız kuruluyor. 26 Eylül 1987'de bu yolculuk aslında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı adıyla başlıyor ve eskiden olduğu gibi şimdi de devam ediyor. 38 yıldır kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle başlayan bu yolculuk, kar topu gibi büyüyerek devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakfın Mütevelli Heyet Başkanı olduğuna değinen Topçu, "Biz tam bağımsız savunma sanayi için şirketlerimiz ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN başta olmak üzere ve onların bünyesinde çalışan 37 bin mühendisimiz, teknikerimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte 400 bini aşan da bağışçımızla beraber hakikaten büyük bir aileyiz. Bunu tekrar tekrar ifade etmekten de gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Topçu, gençlerin de vakfa olan ilgisini gördüklerini, özellikle TEKNOFEST alanlarında buna daha çok şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünlerde artık gençlerimiz yaptığı yarışmalarda Amerika'dan, Avrupa'dan birinciliklerle dönerken diğer taraftan biz de şirketlerimizle yaptığımız çalışmalarda artık uzaya doğru yolculuğumuzu başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın uzay misyonu için işte uydu çalışmalarını yürütüyoruz. Sadece savunma sanayinde değil, sivil tarafta da gerek ulaşımda, gerek enerjide, gerek sağlıkta vakfımız bünyesindeki şirketlerimiz birçok farklı faaliyetleri yürütüyorlar. 38 yıl daha bir başlangıç. Aziz Türk milleti bu anlayışla inşallah çok daha iyilerini başaracak, ordumuzun gücüne güç katacak ve ülkemizin ekonomisini de güçlendirmeye devam edeceğiz."

TSKGV'ye bağış yapmanın çok kolay olduğuna dikkati çeken Topçu, "Bizim için hakikaten bize yapılan bağış miktarı değil ama bize bağış yapan sevgili vatandaşlarımızın sayısı önemli. Biz ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar mutlu oluyoruz. Onlara biz de mikrofon uzatıyoruz ara sıra. Onların kurduğu cümleler bizi çok duygulandırıyor. Tıpkı Kurtuluş Savaşı döneminde, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde bu milletimiz ne yaptıysa, ordumuza nasıl destek olduysa aslında aynı duygu ve düşüncelerle destek olmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bağış

Vakfa, bağış hesaplarının bulunduğu İş Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, Şekerbank, VakıfBank, Türk Ekonomi Bankası ve Akbank'a nakit para bağışları yapılabilir.

Ayrıca, TSKGV Genel Müdürlüğü İstanbul, İzmir, Mersin ve Ankara bölge temsilciliklerinin bürolarına telefon edilerek bilgi alınabilir veya şahsen gidilerek nakit para bağışı yapılabilir.

Vakfın internet sitesinden ve "https://bagis.tskgv.org.tr" adresinden de online bağış yapılabildiği gibi tüm GSM operatörlerinden "BAĞIŞ" yazarak ve "1987"ye gönderilen kısa mesaj ile 100 lira bağışta bulunulabiliyor.