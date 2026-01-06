Türk Kızılayın 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

Türk Kızılay, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesini ve 2026'da hayata geçireceği "81 İlde 81 Aşevi" kampanyasını kamuoyuyla paylaştı.

Türk Kızılayın İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirme sunumunda, kurumun 158 yıldır aldığı bağışlar, ulaştığı kişi sayısı ve gönüllüler ile gücünün artarak devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, 2025 yılında toplam 32 milyon 902 bin 742 kişiye ulaştıklarını belirterek, "Bunların 21,5 milyon civarı yurt içinde, 11 milyonu da yurt dışında ulaştığımız kişi sayısıydı. Toplamda 12,5 milyar düzeyinde bağış gerçekleşti 2025'te. Bu 12,5 milyar bağışı 1 milyon tekil bağışçı gerçekleştirdi. Bu bir yandan da aslında 1 milyon kişinin duası, desteği, dayanışması, emaneti anlamına geliyor." dedi.

Bir yandan afetlere hazırlık yapmaya çalıştıklarını, bir taraftan da kapasitelerini hazır tuttuklarını kaydeden Yılmaz, "Her zaman söylediğimiz, altını çizdiğimiz 'Türkiye Afet Müdahale Planı' gibi, herhangi bir afet durumunda hangi kurumun ne iş yapması gerektiğini belirleyen çok güzel bir planımız var ülke olarak. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda, Türk Kızılay beslenme ana sorumlusu. Dolayısıyla yollar kapandığında, kardan dolayı yolda birisi kaldığında da biz beslenme anlamında hemen yola çıkıyoruz ya da sel olduğunda, orman yangını olduğunda yine hemen mobil araçlarımıza yiyecekleri yüklüyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesinde 455 bininci konutun tesliminin gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, "Gerçekten çok hızlı bir toparlanma yaşandı deprem bölgemizde. Biz depremin olduğu günden bugüne kadar hep aynı cümleyi tekrar ettik, 'Son depremzede evine kavuşup yastığa başını huzurla koyana kadar oradayız' dedik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Gazze'de ateşkese rağmen ciddi ölçüde sıkıntıların ve insanlık trajedisinin yaşandığını vurgulayarak, "Son ateşkesten sonra insani yardımların girişiyle alakalı bir rahatlama oldu, doğrudur ama ikinci aşamaya henüz geçilemedi. Refah kapısının çift taraflı açılması, içeriye girip oradaki enkazın kaldırılması, yeniden yapılandırılması gibi planlamalara da hala geçilemedi. Bizler Gazze'yle alakalı, kendi deprem bölgemizle alakalı kurduğumuz cümleyi kuruyoruz ve kurmaya devam ediyoruz. İlk sözümüz o kapılar açıldığı anda elimize çiçekleri alacağız, Gazze'ye geleceğiz ve hayat normale dönene kadar kendi vatandaşlarımızın yanında nasıl durduysak sizin de yanınızda durmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gazze'de acil müdahale ve temel yaşam destek ihtiyacının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son ateşkesten sonra içeriye yardım girişleri hızlandı. Bizler de her ay bir gemi kaldıracak şekilde operasyonlarımızı büyütüyoruz. Ocak ayının ortalarına doğru 3'üncü Kızılay gemisini ve 4'üncü iyilik gemisini gönderiyor olacağız. Her iyilik gemisini de bir öncekinin iki katı kapasitede olacak şekilde büyüterek gönderiyoruz. Şu zamana kadar 1 milyon 350 bin kurban konservesi Gazze'ye ulaştırılmış durumda. Bu, 'Yaklaşık her 2 kişiye bir tane kurban konservesini Türk milleti adına ulaştırdık' anlamına geliyor. Bu bizler için çok kıymetli."

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Sudan'da 2 bin 111 ton insani yardım malzemesi dağıtıldığını ve 649 bin kişinin bu yardımlardan faydalandığını vurguladı.

Afganistan'a yönelik İyilik Treni seferleri kapsamında bu ülkeye 12 seferde 1270 ton yardım ulaştırıldığını söyleyen Yılmaz, ihtiyaç sahibi ülkelerde açılan 30 su kuyusundan ise 385 bin kişinin faydalandığını kaydetti.

Yılmaz, kan bağışı ve kök hücre hizmetleri kapsamında bu yıl 3 milyon ünite kan bağışına ulaştıklarını, 1 milyon 219 bin 718 aktif kök hücre bağışçılarının olduğunu bildirdi.

Yeni yıldaki hedefler

Toplum Eğitim Bilinçlendirme Programı kapsamında 2025 yılında 7 milyon 200 bin kişiye afet, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve aile eğitimleri verdiklerini belirten Yılmaz, 2026 yılında da 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kıyafet dağıtımı için 200 şubede hizmet veren "Kızılay Butik"lere değinen Yılmaz, "Bunun içinde paltosundan, yazlık kıyafetine, bayramlık kıyafetinden, eşofmanına, pijamasına, iç çamaşırına her türlü kıyafetimiz söz konusu. Bunları daha kurumsal, standartize Kızılay Butik formatına getirdiğimiz bir yapıyı konumlandırmaya çalışıyoruz. Bir mağaza zinciri gibi aslında. İçine barkotla alımın yapıldığı, stok sayımının arka planda otomatik barkot sisteminden göründüğü ve diyelim ki o 200 noktadan bir tanesinde eşofman altı 15 yaşa göre bittiği zaman bizim bunu genel merkezden görüp 15 yaş için eşofman altını oraya düzenli bir şekilde götürebildiğimiz bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz." dedi.

"81 İlde 81 Aşevi"

Yılmaz, Türk Kızılayın, 2026 yılında "81 İlde 81 Aşevi" hedefi doğrultusunda aşevi kapasitesini yaygınlaştırmayı ve sosyal destek ağını güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyerek, "Bugün bir yandan da aşevleriyle alakalı lansmanımızı da başlatmış olacağız. Kızılay Aşevleri tarihi bir role sahip aslında. Şu anda 45 tane aşevimiz var. Her gün 40 ila 45 bin arasında kişinin kapısını çalarak sıcak yemeğini evine bir güler yüzle teslim ediyoruz. Bu her gün yaptığımız operasyonumuz bizim ama biz bunu 81 ilin hepsinde yapabilir hale gelmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yüzde 20 oranında tek başına yaşayan nüfusu olduğunu, doğurganlık oranının düşerek nüfusun yaşlandığını dile getiren Yılmaz, "81 İlde 81 Aşevi" projesinin engelli bireyler, yaşlılar ve evinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara yönelik düzenli sosyal temas ve psikososyal destek sağlayan bir hizmet modeli olarak da faaliyet göstereceğini belirtti.