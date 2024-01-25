Türk Kızılayı tarafından inşa edilen yetimhane ek binasının açılışı yapıldı

Irak'ın Erbil kentinde, Türk Kızılayın katkılarıyla inşa edilen yetimhane ek binasının açılışı yapıldı.

Açılış etkinliğine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanı Havre İhsan ve yerel yetkililer katıldı.

Başkonsolos Yakut, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın desteğiyle inşa edilen yetimhane ek binasının açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Projenin Türk Kızılayın katkılarıyla başarıyla tamamlanmasından gurur duyduklarını kaydeden Yakut, "Buradaki yetimhane projesi yürekleri ısıtan bir dayanışma örneğidir." dedi.

Yakut, Türk Kızılayın IKBY'de doğal afet mağdurlarına, yerlerinden edilmiş kişilere ve kırılgan gruplara desteğini bugüne kadar başarıyla sürdürdüğüne dikkati çekti.

Yetimhanedeki çocuklara hitaben de Yakut, "Sizlerin güler yüzleri hayattaki umut ışığımızdır. Türk Kızılayı ve Başkonsolosluğumuzun desteğiyle sizlere daha iyi bir gelecek sunmak için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tanık da Türkiye'deki depremden sonra Erbil'den ciddi yardımlar geldiğini bu nedenle Türk halkı adına teşekkür ettiğini söyledi.

Tanık, Türk Kızılayın yetim çocuklara güzel bir yuva bırakmak adına inovasyon, onarım ve mobilya ihtiyaçları konusunda katkılarda bulunduğunu dile getirdi.