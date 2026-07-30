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Türk Kızılay, orman yangınlarında 26 noktada sahada

Türk Kızılay, orman yangınlarında 26 noktada sahada
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TÜRK Kızılay, Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında sahadaki beslenme hizmetini aralıksız sürdürüyor.

TÜRK Kızılay, Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında sahadaki beslenme hizmetini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar 26 farklı noktada toplam 47 bin 636 ürünü afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere ulaştıran Kızılay, yangından etkilenen bölgelerde sahadaki desteğini kesintisiz sürdürüyor.

Türk Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afetlerde ana beslenme hizmetinden sorumlu kuruluş olarak, Türkiye'nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınlarında sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muğla, Balıkesir, İzmir, Antalya, Yalova ve Kırklareli başta olmak üzere yangından etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin beslenme ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan Kızılay, beslenme hizmetini ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırmaya devam ediyor. İkram ve müdahale araçlarıyla afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere kesintisiz destek sağlıyor.

Türk Kızılay ekipleri, 26 farklı noktada yürüttüğü çalışmalarla yangınlardan etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bugüne kadar toplam 47 bin 636 ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay; 16 bin 500 su, 14 bin 315 sıcak ve soğuk içecek, 10 bin 131 ikram malzemesi, 5 bin 360 kumanya, 530 sıcak yemek, 500 çorba ve 300 ekmekle yangın bölgelerindeki beslenme çalışmalarına destek verdi.

Türk Kızılay, yangının kontrol altına alındığı 18 bölgedeki faaliyetlerini tamamlarken, ihtiyaçların devam ettiği 8 noktada afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere yönelik desteğini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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