Haberler

Türk Kızılay, Gazze'ye 18. İyilik Gemisi ile Yardım Gönderdi

Türk Kızılay, Gazze'ye 18. İyilik Gemisi ile Yardım Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay, Gazze'deki insani krize destek amacıyla hazırladığı 18'inci İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı'ndan uğurladı. Gemide 810 ton yardım malzemesi bulunuyor ve Stratejik Stok Merkezi de faaliyete geçti.

TÜRK Kızılay, Gazze'deki insani krize destek amacıyla hazırladığı 18'inci İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı'ndan dualarla uğurladı. Gıda ve battaniye taşıyan gemiyle eş zamanlı olarak, Kızılay ve Dünya Gıda Programı iş birliğiyle kurulan Stratejik Stok Merkezi de faaliyete geçti. Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "18'inci 'İyilik Gemimiz', yaklaşık 810 ton yardım malzemesi içeriyor. Şu anda Gazze'de kış şartları başladığı için özellikle kışlık malzemelere öncelik verdik; örneğin 7 bin 500 battaniye var. Bunun dışında 45-50 bin arasında gıda kolisi bulunuyor. Bu koliler, yaklaşık 250 bin kişinin bir aylık gıda ve yemek pişirme ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Gemilerin büyüklüğünü yavaş yavaş artırıyoruz" dedi.

Türk Kızılay, Gazze'de süren insani krize yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. 18'inci Gazze İyilik Gemisi, Mersin Limanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Gemide, yaklaşan kış öncesinde bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla hazırlanan gıda ve battaniye bulunuyor. Yardımlar, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştırılacak ve Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilecek.

Kızılay ayrıca, insani yardım operasyonlarının daha hızlı ve etkin yürütülmesini hedefleyen Stratejik Stok Merkezi'ni Mersin'de hizmete açtı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, Türkiye'den kriz bölgelerine yapılacak yardım sevkiyatlarının planlama ve koordinasyonunda önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

YILMAZ: GEMİLERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ YAVAŞ YAVAŞ ARTIRIYORUZ

Uğurlama töreninde konuşan Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "18'inci 'İyilik Gemimiz', yaklaşık 810 ton yardım malzemesi içeriyor. Şu anda Gazze'de kış şartları başladığı için özellikle kışlık malzemelere öncelik verdik; örneğin 7 bin 500 battaniye var. Bunun dışında 45-50 bin arasında gıda kolisi bulunuyor. Bu koliler, yaklaşık 250 bin kişinin bir aylık gıda ve yemek pişirme ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Gemilerin büyüklüğünü yavaş yavaş artırıyoruz. Önce küçük gemilerle başladık. Sebebi, gemilerin oraya gönderildiğinde önce TIR'a yüklenmesi ve bir kontrol sırasına girmesi; Refah Kapısı henüz tam olarak açılmış değil. Yine de günde 270 ila 380 civarında tır girişi oluyor, bazen 400'ü geçiyor. Bu fena bir akış değil, ama temkinli ilerliyoruz. Malzemeler girdikten sonra hemen yeni geminin hazırlanmasına başlıyoruz. Yaklaşık 15 gün önce AFAD'ın 17'nci İyilik Gemisi uğurlandı. Orada 591 bin kurban konservesi vardı ve tamamı Gazze'ye ulaştı. Bu gemimizin de 15 gün içinde içeriye malzemelerinin girmesini ümit ediyoruz ve arka planda yeni bir geminin hazırlıklarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: TÜRK MİLLETİNİN DAYANIŞMA RUHU GURUR VERİCİ

Prof. Dr. Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Bağışçılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Gazze denildiğinde tüm dünya bir şey hissediyor; Türk milleti ise bunu sadece hissiyatla bırakmıyor, yardımseverlik ruhunu fiilen gösteriyor. Kendi ülkesinde ne kadar bağış yapıyorsa, daha fazlasını Gazze'ye ulaştırabiliyor. Gemilerimiz, ayni yardımlarla doluyor; mesela bir kişi un üretiyorsa un, mercimek üretiyorsa mercimek, pirinç üretiyorsa pirinç gönderiyor. Gemiler üç günde doluyor; bazen bir kısmı bir sonraki gemiye kalıyor. Türk milletinin bu dayanışma ruhu gurur verici. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi milletten, neye inandığından ya da görünüşünden bağımsız olarak insanı insan olarak görüyor ve yardımı ulaştırıyoruz. Bizim için insan, ihtiyaç sahibi olan insandır. Zor durumda olduğumuzda bile yardım ederek zorluğu paylaşmak kültürümüzün bir parçası. Bu nedenle bağışçılarımıza tekrar teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor

TOKİ İstanbul ve Ankara dahil 27 ilde 188 taşınmazı satışa çıkarıyor
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.