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Türk Kızılay depremden etkilenen 20 Kilisli kadına İstanbul'da aşçılık eğitimi verdi

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Türk Kızılay depremden etkilenen 20 Kilisli kadına İstanbul'da aşçılık eğitimi verdi
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İyilikle Pişen Hayatlar atölyelerinin 11'incisi, Türk Kızılay tarafından İstanbul'da depremden etkilenen kadınların istihdama katılımını desteklemek için düzenlendi. Kilis'ten gelen 20 kadın, Somer Sivrioğlu ve şeflerin rehberliğinde aşçılık eğitimi alarak sertifikalarını aldı.

TÜRK Kızılay, depremden etkilenen kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğü 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyelerinin 11'incisini İstanbul'da gerçekleştirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın katıldığı programda Kilis'ten gelen 20 kadın, ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile şefler Hasan Biltekin, Milhan Erdem, Metin Yavuz ve Zübeyde Yaşlak rehberliğinde aşçılık eğitimi aldı.

Türk Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadınların mesleki gelişimlerini desteklemek ve istihdama katılımlarını kolaylaştırmak üzere düzenlediği 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyelerinin yeni durağı İstanbul oldu. Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile şefler Hasan Biltekin, Milhan Erdem, Metin Yavuz ve Zübeyde Yaşlak'ın bilgi ve tecrübelerini paylaştığı uygulamalı mutfak eğitimi, Kilis'ten gelen 20 kadının katılımıyla gerçekleşti.

Programa katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, İyilikle Pişen Hayatlar programını deprem sonrasında kadınların hem psikososyal olarak güçlenmelerine hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Mutfak alanında ciddi bir istihdam ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kadınlarımızın evlerinden getirdikleri önemli bir mutfak deneyimi var. Bu deneyimi endüstriyel mutfaktan gıda güvenliğine kadar ihtiyaç duyacakları bilgilerle destekleyerek iş hayatına katılımlarının önünü açmak istiyoruz. Şeflerimizin katkısıyla temel bilgileri ve ipuçlarını bir araya getirdiğimiz bir eğitim kitabı da hazırladık. Böylece atölyelerde paylaşılan bilgi ve deneyimi, kadınlarımızın daha sonra da yararlanabilecekleri kalıcı bir kaynağa dönüştürdük. Bu süreçte bilgi ve deneyimleriyle kadınlarımıza destek olan tüm şeflerimize teşekkür ediyoruz."

'EVDEKİ AŞÇIDAN ŞEFLİĞE UZANAN YOLDA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ'

Atölyeye rehberlik eden Şef Somer Sivrioğlu ise "Kadınlarımızın her biri kendi mutfağının şefi. Bizim yapmaya çalıştığımız, evdeki aşçıdan şefliğe uzanan bu yolda onlara destek olmak; deneyimlerimizi paylaşarak mutfaktaki becerilerini geliştirmelerine ve bunu ekonomik bir kazanca dönüştürmelerine katkı sağlamak. Kızılay'la bu yolculuğa depremin hemen ardından Gaziantep'te başladık. O dönem hepimiz için çok zordu. Bugün kadınları daha mutlu, daha umutlu görmek çok kıymetli. Kızılay'ın bu çalışmayı sürdürmesi çok değerli. Biz de bu yolculuğun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Programa katılan katılımcılar, atölye sonunda sertifikalarını şeflerin elinden alarak eğitimlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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