Türk Kızılay'dan Gazze'de Acil Ateşkes ve Yardım Çağrısı

Türk Kızılay, Gazze'de acilen ateşkesin ilan edilmesi ve insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz biçimde bölgeye ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Türk Kızılayın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü insani yardım operasyonlarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

İki yılda toplam 17 bin 681 ton insani yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığı, yardımlar arasında, gıda kolileri, un, konserve gıda, hijyen malzemeleri, ilaç, giyim, ambulans ve jeneratörlerin yer aldığı ifade edilen açıklamada, yardımların büyük bölümünün AFAD koordinasyonunda "İyilik Gemileri" ile taşındığı, sınırların kapalı olduğu dönemlerde ise yerel tedarik yöntemiyle dağıtımların devam ettiği aktarıldı.

Türk Kızılay aşevlerinin, saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalsa da Gazze'nin kuzey ve güneyinde günlük 21 bin kişilik kapasiteyle sıcak yemek dağıtımını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 7,7 milyon öğün sıcak yemeğin bölgeye ulaştırıldığı, ayrıca temiz suya erişimin bulunmadığı bölgelerde tankerlerle yaklaşık 1,6 milyon litre içme suyu dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Türk Kızılayın kurban konserve modeliyle hazırladığı yaklaşık 77 bin konservenin, Mısır ve Ürdün üzerinden Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtilerek, Kızılayın ayrıca 1 Ekim 2025'ten itibaren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine 6 ay boyunca ilaç, tıbbi sarf, personel ve işletme giderleri desteği sağlayarak Gazze'deki 150 binden fazla kişinin sağlık hizmetine erişimini güvence altına aldığı ifade edildi.

"Gazze'de bugün dağıttığımız her gıda kolisinde bir bağışçımızın izi var"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirterek, insani yardımın şartsız ve koşulsuz olarak hızlı, güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Yılmaz, "Son iki yılda fazlasıyla acı çeken sivillerin korunması için mümkün olan tüm tedbirler artık acilen alınmalıdır. Sivillerin bekleyecek zamanı kalmadı." ifadesini kullandı.

Son iki yıldır Gazze'de sivillerin, insanın dayanma sınırlarını zorlayan bir yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ölüm, zorla yerinden edilme ve her gün biraz daha yok edilen bir onur… İnsanlık burada, adeta içi boşaltılmış bir kelimeye dönüştü. On binlerce aile parçalandı, nice insan sevdiklerinden ayrı düştü, kimileri hala yakınlarının nerede olduğunu bile bilmiyor. Çocuklarını nasıl doyuracağını bilemeyen anneler, defalarca yerinden edilen hastalar, yıkıntıların arasında toz içinde ama hala ayakta kalan aileler… Gazze'de yaşananlar, insanlığın vicdanında derin bir yara olarak kalacak."

Gazze operasyonunun sürdürülmesini mümkün kılan tüm bağışçılara teşekkür eden Yılmaz, "Gazze'de bugün dağıttığımız her gıda kolisinde, her sıcak yemekte, her damla suda bir bağışçımızın izi var. Çocuklarının elini bırakmayan annelere, yaralı hastalara, yıkıntıların arasından umutla çıkan ailelere ulaşan her yardımda Türk halkının kalbi var. Bu dayanışma, insanlık onuruna sahip çıkmanın en anlamlı ifadesi. Türk halkının bu eşsiz desteği, umudun yeniden filizlenmesini sağlıyor. Her bir bağışçımıza, insanlığın sesi oldukları için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.