Türk Kızılay 2025 Yılı Faaliyetlerini Açıkladı

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Yıl boyunca toplam 32 milyon 902 bin 742 kişiye ulaşıldı. Bu kapsamda yurt içinde 21 milyon 625 bin 533, yurt dışında 11 milyon 277 bin 209 kişiye destek sağlandı. 2025 yılında toplam bağış tutarı 12 milyar 598 milyon 635 bin 900 lira oldu" dedi.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Türk Kızılay'ın faaliyet ve hedeflerini açıkladı. 2026 planları kapsamında toplumsal bilinçlendirme eğitimlerinin kapsamını genişleterek programlarına 'akran zorbalığı' eğitimlerini ekleyeceğini ifade eden Yılmaz, bu eğitimlerle 2026 yılı boyunca toplam 10 milyon kişiye ulaşılmasını hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, sağlık alanında da stratejik adımlar atan Türk Kızılay'ın, Türkiye'nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisi için Güney Koreli SK Plasma ile stratejik ortaklık yürüttüğü, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yürütülen çalışmalarla immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi kritik ilaçların yerli ve güvenilir üretimine katkı sağlanmasının amaçlandığını bildirdi.

Öte yandan Yılmaz, İstanbul Silivri'de Kan Torbası Üretim Tesisi'nin hayata geçirileceği, ülkede yılda yaklaşık 3 milyon adet kullanılan ve halen yurt dışından temin edilen kan torbalarında yerli üretimin hedeflendiğini söyledi.

Sosyal destek alanında ise Kızılay Butik ve Sosyal Market modeliyle ihtiyaç sahiplerinin sıfır giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabildiği, temel gıda ihtiyaçları için Sosyal Market uygulamasının sürdürüldüğü aktarıldı. Bu modellerin, seçme özgürlüğünü esas alan ve onuru koruyan bir sosyal destek yaklaşımıyla yaygınlaştırılmasının planlandığı belirtildi.

2025'TE 32,9 MİLYON KİŞİYE ULAŞILDI

Türk Kızılay'ın 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin paylaşılan verilere göre, yıl boyunca toplam 32 milyon 902 bin 742 kişiye ulaşıldı. Bu kapsamda yurt içinde 21 milyon 625 bin 533, yurt dışında 11 milyon 277 bin 209 kişiye destek sağlandı. Kurumun 2025'te 6 bin 283 çalışanı, yurt içinde 446 bin 926 gönüllüsü ve 1 milyon 43 bin 899 bağışçısı bulunduğu bildirildi. 2025 yılında toplam bağış tutarı 12 milyar 598 milyon 635 bin 900 lira olarak açıklandı.

Afet çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede, 2025'te afetlerde 1 milyon 324 bin 64 kişiye ulaşıldığı ifade edildi. Afete hazırlık kapsamında İstanbul'da şube afet konteynerlerinin 39 ilçeye konumlandırılmasına yönelik planlama yapıldığı kaydedildi.

Uluslararası çalışmalara ilişkin sunulan verilerde, Gazze'de Türk Kızılay yardımlarının 20 bin 262 tona ulaştığı, 1 milyon 350 bin 229 adet kurban konservesi sevk edildiği, toplam 10 milyon 285 bin 500 sıcak yemek dağıtıldığı, 1.660 ton içme suyu desteği sağlandığı ve günlük sıcak yemek kapasitesinin 35 bin öğün olduğu belirtildi. Ayrıca Filistin Kızılayı'nın 304 milyon dolarlık Gazze programının dörtte birinin Türk Kızılay tarafından karşılanacağı bilgisi paylaşıldı.

Diğer ülke çalışmalarında ise Suriye'de 2025'te 2 milyon 727 bin 22 kişiye ulaşıldığı, Sudan'da 2 bin 111 ton yardım malzemesi desteği sağlandığı ve 649 bin 455 kişinin yararlandığı aktarıldı. Afganistan'a yönelik "İyilik Treni" seferleri kapsamında 12 seferle toplam 1.270 ton yardım ulaştırıldığı; Nijer ve Uganda'da açılan 30 su kuyusundan 385 bin 100 kişinin yararlandığı bildirildi. Göç mağdurlarına yönelik desteklerde toplam 4 milyon 676 bin 562 kişiye ulaşıldığı kaydedildi.

Kan ve kök hücre çalışmalarına ilişkin olarak, 2025'te 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaşıldığı, kök hücre bağışçı adayı sayısının 1,2 milyona çıktığı ve bugüne kadar 33 bini aşkın eşleşmenin gerçekleştiği belirtildi. Kan ve kök hücre hizmetlerine bilimsel rehberlik için Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu'nun hayata geçirildiği bildirildi.

Türk Kızılay, 2025 yılında afet, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve aile eğitimleriyle 7,2 milyon kişiye ulaştığını da açıkladı.