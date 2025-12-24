Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin toplantısı Erciyes'te yapıldı

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin Türkiye'deki ilk toplantısı Erciyes'te yapıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak üzere Türk dünyasından 8 önemli kayak merkezinin yer aldığı birliğini toplantısı, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı Kayseri'de, Erciyes'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birliğin Türkiye'deki ilk toplantısına Azerbaycan'dan Şahdağ ve Tufandağ, Kazakistan'dan Şimbulak, Özbekistan'dan Amirsoy, Türkiye'den ise Erciyes, Uludağ ve Palandöken kayak merkezlerinin yetkilileri katıldı. Toplantıda, Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin üyeleri arasında iş birliğini güçlendirme, ortak spor organizasyonları düzenleme, kültürel ve gastronomik etkinlikler gerçekleştirme konularında kapsamlı istişareler yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde, ortak yarışmalar ve uluslararası organizasyonlar aracılığıyla Türk dünyası arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi hedefi öne çıktı. İki gün süren program kapsamında katılımcılar, Erciyes Kayak Merkezi'ni yerinde inceleyerek Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve ekibinden teknik sunumlar aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezimizin Türk Cumhuriyetleri Kayak Merkezi Birliği'ne dahil olması vesilesiyle şu anda misafirlerimiz Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan başta olmak üzere bundan sonraki süreçte hem iş birliği hem de Türk Dünyası Kültür Başkenti projesine de destek bağlamında beklentilerimiz olduğunu paylaşıyor, konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz" dedi.

'AMACIMIZ, TÜRK DEVLETLERİNDE BİR ARAYA TOPLANMAK'

Türk Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov ise birliğin ana üye ülkeleri arasında Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan olduğuna işaret ederek, "Şu an itibarıyla 4 ülkeden 8 kayak merkezimiz var. Bu birliğimizin temel hedefi birbirimizi yakından tanımaktır, karşılıklı ilişkileri güçlendirmek, genişletmektir. Aynı zamanda birlikte olan kayak merkezlerinin inşası için hangi katkıları sağlarız, hangi projeleri yapabiliriz, onun üzerinde çalışmak. Amacımız, bu birliğin sayesinde Türk devletlerinde bir araya toplanmak" diye konuştu.