Türk Bayrağını Yakmaya Çalışan Şüpheli Kaçtı

Türk Bayrağını Yakmaya Çalışan Şüpheli Kaçtı
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Bursa'da bir kişi, ipte asılı Türk bayrağını yakmaya çalışırken yoldan geçen bir kadının tepkisi sonucu kaçtı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

1) TÜRK BAYRAĞINI YAKMAYA ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ, KADIN TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI

BURSA'da, ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi, bu sırada yoldan geçen kadının tepki göstermesi üzerine uzaklaştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehrin birçok noktasına Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüjde ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağı gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendi. Bu sırada bölgeden geçen bir kadın, çakmağı çakan erkeğe "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek bağırarak tepki gösterdi. Paniğe kapılan erkek, yaya olarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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