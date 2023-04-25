Turhan Çömez: "Türk Milletinin Feraseti, Bu Kez Ankara'daki Siyasal Elitlere Büyük Bir Ders Verecek ve 21 Yıllık AKP İktidarına ve Tek Adam Rejimine...

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü Balıkesir mitingi öncesi ANKA'ya "Benim sıklıkla duyduğum 3 söz var. Birincisi değişim, insanlar değişim sözünü özellikle vurguluyorlar. Öte yandan bıktık sözünü çok duyuyorum ben sahada. Yeter artık ifadesi de çok sık kullanılan kelimelerden bir tanesi. Sanıyorum Türk milletinin feraseti, bu kez Ankara’daki siyasal elitlere büyük bir ders verecek ve 21 yıllık AKP iktidarına ve tek adam rejimine son verecek" değerlendirmesini yaptı.

Haber : BERKAY VAROL - Kamera: FATİH NAZIM EFE

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü Balıkesir mitingi öncesi ANKA'ya "Benim sıklıkla duyduğum 3 söz var. Birincisi değişim, insanlar değişim sözünü özellikle vurguluyorlar. Öte yandan bıktık sözünü çok duyuyorum ben sahada. Yeter artık ifadesi de çok sık kullanılan kelimelerden bir tanesi. Sanıyorum Türk milletinin feraseti, bu kez Ankara'daki siyasal elitlere büyük bir ders verecek ve 21 yıllık AKP iktidarına ve tek adam rejimine son verecek" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün Balıkesir Kuvay-ı Milliye Meydanı'nda yapacağı mitingin hazırlıkları sırasında ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE, BALIKESİR TARİH YAZACAK. BU GÖRÜLÜYOR"

Çömez, mitinge ilişkin, "Tabi bizim için çok heyecanlı bir gün. Mitingler aslında seçim atmosferini, ruhunu yansıtan güzel olay. Dolayısıyla bugün heyecanlı bir şekilde Genel Başkan'ımızı bekliyoruz. Biz uzunca bir süredir sahada çalışıyoruz. Birebir çalışmalarımız devam ediyor. Balıkesir'in bütün ilçelerine birçok köyünü, mahallesini dolaştık. Türkiye, Balıkesir tarih yazacak. Bu görülüyor. Sokaktaki insanın heyecanını, değişim arzusunu görmek bizi de aynı zamanda mutlu ediyor, cesaretlendiriyor. Bugün Balıkesir siyasi tarihi için çok anlamlı bir gün. Beş yıl önce kurulmuş bir siyasi partinin geldiği nokta itibariyle ve Türk siyasetinin kaderini değiştirebilecek bir güce ulaşması itibariyle önemli bir arife. Dolayısıyla bugün hep birlikte milletimizle buluşacağız. Yolculuğumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"ŞU AN TOPLUMUN EN TEMEL GÜNDEMİ AÇLIK, YOKLUK, SEFALET VE ARTAN ENFLASYON"

Yurttaşların sorunlarının Türkiye siyasetine etkisine değinen Çömez, ANKA'ya şunları söyledi:

"Aslında Türk siyasetinde belki de ilk kez yönlendirmeyi millet yapıyor. Milletin feraseti siyaset kurumuna yön veriyor. Her ne kadar Ankara'daki iktidar ve iktidar çevreleri toplumun gündemini sanal gündemlerle meşgul etmeye çalışsa da milletin gündemi bambaşka. Ankara'da oluşturulmuş olan iktidar medyasıyla insanlara yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına sahada hiçbir karşılık yok. Saha buna inanmıyor. Şu an toplumun en temel gündemi açlık, yokluk, sefalet ve artan enflasyon. Bu son derece net. Nereye gidersek bu şikayetle karşılaşıyoruz. Kiminle konuşsak, görüşsek insanların temel derdi şu anda ekonominin içinde bulunduğu vahim tablo. Balıkesir'de 3 TL olan patates bugün 12,50 TL; 5 TL olan soğan bugün 25 TL olmuş. 100 TL olan kıyma bugün 350 TL civarında olmuş. İnsanlar artık temel gıda maddelerini alamaz hale gelmişler. Özellikle bu konuda sahada büyük bir tepki, kızgınlık var iktidara karşı."

"TÜRK MİLLETİNİN FERASETİ, BU KEZ ANKARA'DAKİ SİYASAL ELİTLERE BÜYÜK BİR DERS VERECEK VE 21 YILLIK AKP İKTİDARINA VE TEK ADAM REJİMİNE SON VERECEK"

Çömez, "Benim sıklıkla duyduğum 3 söz var. Birincisi değişim, insanlar değişim sözünü özellikle vurguluyorlar. Öte yandan bıktık sözünü çok duyuyorum ben sahada. Yeter artık ifadesi de çok sık kullanılan kelimelerden bir tanesi. Sanıyorum Türk milletinin feraseti, bu kez Ankara'daki siyasal elitlere büyük bir ders verecek ve 21 yıllık AKP iktidarına ve tek adam rejimine son verecek" dedi.

"KUVAYİ MİLLİYE MEYDANI'NDAN DEMOKRASİ ÇIKACAKTIR, İNSAN HAKLARI, ÖZGÜRLÜKLER, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ VE UMUT ÇIKACAKTIR"

14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye'de değişim yaşanacağını ifade eden İYİ Partili Çömez, "Balıkesir tarih yazacak. Türkiye'nin kuruluşunun temellerinde Kuvay-ı Milliye ruhu vardır. Balıkesirli kahramanların ruhu vardır. Bu kez yeniden Balıkesir o ruha dönerek istibdat rejimine, tek adam rejimine, bu ucube sisteme bir ders verecek ve tarih yazacaktır. Balıkesir'den bu Kuvayi Milliye Meydanı'ndan demokrasi çıkacaktır, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, Türkiye'nin birliği, beraberliği ve umut çıkacaktır. Bugün Kuvayi Milliye Meydanı, Türk siyasetine bir mesaj vermeye ve tarihe not düşmeye hazırlanıyor" diye konuştu.