Tunus'ta öğrenci ölümü sonrası Sfakes'teki yurda sağlık birimi kurulacak

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Tunus'ta üniversite yurdunda kalan bir kız öğrencinin sağlık sorunu yaşamasının ardından hayatını kaybetmesi, ülkedeki üniversite hizmetlerinin koşullarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Öğrencinin ölümünün ardından üniversitelerde protestolar düzenlenirken, öğrenci örgütleri barınma, beslenme, sağlık ve ulaşım hizmetlerindeki sorunlara dikkati çekti.

Ülkenin doğusundaki Sfakes kentinde, Sidi Mansur Üniversite Yurdu'nda kalan Rahme ed-Deziri'nin 21 Ekim'de rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine öğrenciler gösteriler düzenlemiş, 23 Ekim'de ise ülke genelindeki üniversiteler de bir günlük genel greve gitmişti.

Üniversite hizmetlerinde kötüleşme

Tunus Genel Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Nizar el-Cerayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hizmetlerinin barınma, beslenme, sağlık ve ulaşım alanlarında ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.

Öğrencilere bu alanlarda yeterli hizmet sunulamadığını savunan Cerayi, 1000 ila 1400 öğrencinin kaldığı bazı yurtlarda gece görev yapan hemşire veya sağlık odası bulunmadığını ileri sürdü.

Üniversite hizmetlerindeki aksaklıkların devlet üniversitelerini de zayıflattığını savunan Cerayi, "Öğrenci barınma ve beslenme hizmetlerinden mahrum bırakıldığında, devlet üniversitesinde rahatça eğitim göremez hale geliyor ve özel üniversiteler alternatif olarak karşısına çıkıyor." dedi.

Gabes kentindeki 4 öğrenci yemekhanesinden yalnızca ikisinin çalıştığını aktaran Cerayi, öğrencilerin yemek hizmetlerindeki sorunlar nedeniyle 9 gün süren oturma eylemi yaptığını söyledi.

Yurt kapasitesi ve burs sorunu

Ülkede son 15 yılda yeni bir üniversite yurdu inşa edilmediğini söyleyen Cerayi, devlet üniversitelerinde yaklaşık 268 bin öğrencinin bulunduğunu, mevcut altyapının ise 2010 yılındaki kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiğini savundu.

Başkent Tunus'taki Ras et-Tabiye ve Rabita yurtları ile ülkenin güneyindeki bazı yurtların kapalı olduğunu belirten Cerayi, bazı binaların bakımsızlık nedeniyle kullanılamadığını ifade etti.

Yurtlardaki kapasite yetersizliği nedeniyle kız öğrencilerin iki, erkek öğrencilerin ise bir yıl barınma imkanından yararlanabildiğini kaydeden Cerayi, diğer öğrencilerin yüksek kira giderleriyle karşı karşıya kaldığını, bunun da eğitimlerini sürdürmelerini zorlaştırdığını aktardı.

Öğrenci burslarının da yetersiz olduğunu belirten Cerayi, yılda 3 taksit halinde ödenen bursun aylık karşılığının 130 Tunus dinarı (yaklaşık 43 dolar) olduğunu ve bu miktarın bir haftalık temel ihtiyaçları dahi karşılamadığını dile getirdi.

Cerayi, üniversite öğrencilerinin yalnızca yüzde 18'inin burs alabildiğini, burs almaya hak kazanan öğrencilerin ailelerinin aylık gelirinin 500 Tunus dinarının (yaklaşık 167 dolar) altında olduğunu vurguladı.

Gençlerin uluslararası gelişmelere ilgisi

Genel Öğrenci Birliğinin yalnızca üniversite sorunlarıyla ilgilenmediğini belirten Cerayi, ulusal, Arap ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Filistin meselesini ve mezunların istihdam sorunlarını da takip ettiklerini söyledi.

Gençlerin siyasi ve toplumsal gelişmelere duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Cerayi, "Siyasetle ilgilenmeyen gençleri, gençlerle ilgilenmeyenler siyasetçiler yönetir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'daki gençlik ve öğrenci hareketlerine destek verdiklerini belirten Cerayi, gençlerin eğitim ve özgürlük talepleriyle ortaya koyduğu tepkilerin önemli mesajlar taşıdığını kaydetti.

Sırbistan'daki öğrenci hareketlerine dair Cerayi, genç kuşağın kendi iradesiyle harekete geçebildiğini ve taleplerini dile getirmekten çekinmediğini söyledi.

Tunus'ta da son dönemde sosyal hareketlere katılan gençlerin sayısının arttığını belirten Cerayi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kuşak yavaş da olsa uyanmaya başladı. Tunus'ta dünyadaki bu uyanışın biraz gerisinde kalmış olabiliriz ancak gençler harekete geçiyor. Özgürlük bulaşıcıdır, cesaret de bulaşıcıdır. Tunuslu gençlerin de bu süreçte önemli bir rolü var."

Tunuslu yetkililerden yeni sağlık birimi ve yurt kapasitesini artırma planı

Güney Üniversite Hizmetleri Genel Müdürü Zekir er-Ribai, Sfakes'teki öğrenci ölümünün ardından yaptığı açıklamada, üniversite yurtlarında sürekli görev yapan sağlık personeli eksikliği bulunduğunu belirterek, bu sorunun giderilmesi için Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde hemşire istihdamı üzerinde çalışıldığını aktardı.

Güney bölgesindeki bazı üniversite yurtlarında sağlık birimleri kurulduğunu ancak Sfakes'te sürekli görev yapacak hemşire bulunamadığı için benzer bir uygulamanın henüz hayata geçirilemediğini söyleyen Ribai, olayın soruşturulması için iletişim kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinin ilgili makamlara teslim edildiğini kaydetti.

Öğrenci protestolarının ardından Sidi Mansur yurdu yönetimi ile öğrenci temsilcileri arasında imzalanan anlaşmayla, yurtta aralık ayına kadar sağlık birimi kurulması ve hemşire görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Munzir Beliyd, 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde üniversite altyapısına ilişkin 144 projenin sürdüğünü, devam eden projelerle öğrenci yurtlarının kapasitesine 7 bin yatak, yeni projelerle ise 1200 yatak eklenmesinin planlandığını duyurmuştu.

Bütçe görüşmelerinde bazı milletvekilleri de üniversite yurtlarındaki barınma koşullarının ve yemek hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Kaynak: AA